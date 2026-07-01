Z nowego tunelu można korzystać od 29 czerwca 2026 roku. Jak informuje Urząd m.st. Warszawy, rozbudowa stacji Warszawa Gdańska stanowi element przygotowań do modernizacji linii średnicowej oraz stacji Warszawa Wschodnia. Co istotne, od grudnia 2026 r. część pociągów dalekobieżnych zostanie przekierowana właśnie na Dworzec Gdański. Nowe przejście i dodatkowe wyjścia z peronów pozwalają na równomierne rozłożenie ruchu pasażerów, poprawiając komfort i bezpieczeństwo podróży.

Polecamy: Przesuwają stacje 4. linii metra i badają grunt. Kiedy budowa M4 z Białołęki na Wilanów?

Ściany jak galeria sztuki. 550 metrów kwadratowych grafik

W nowym przejściu podziemnym pojawiły się murale, które zajmują powierzchnię 550 metrów kwadratowych. Grafiki układają się w chronologiczną opowieść o rozwoju Warszawy i samej kolei od lat 20. XX wieku aż do czasów współczesnych.

Na ścianach uwieczniono m.in. historyczny Dworzec Warszawsko‐Wiedeński, powojenne perony, architekturę modernistyczną oraz dzisiejszy Dworzec Centralny. Twórcy umieścili na grafikach również postacie mieszkańców stolicy z różnych epok – od dawnych robotników po współczesnych pasażerów. Aby zabezpieczyć malowidła przed wandalizmem, pokryto je powłoką antygraffiti, a w samym tunelu działa już monitoring wizyjny. – czytamy w komunikacie wydanym przed miasto.

Polecamy: Historia Dworca Głównego w Warszawie. Gdzie był przed wojną, dlaczego zniknął i co jest tam dzisiaj?

26

Inwestycja za 100 milionów złotych. Co jeszcze zmieniło się na stacji?

Budowa przejścia podziemnego była częścią większego projektu PKP Polskich Linii Kolejowych, który objął także infrastrukturę peronową i systemy informacyjne. W ramach budżetu wynoszącego około 100 milionów złotych zrealizowano następujące prace:

Przebudowa peronów: Wymieniono dotychczasowe płyty peronowe na nowe.

Wymieniono dotychczasowe płyty peronowe na nowe. Nowe zadaszenie: Zamontowano szerokie wiaty chroniące podróżnych przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Zamontowano szerokie wiaty chroniące podróżnych przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Systemy informacyjne i bezpieczeństwo: Stację wyposażono w nowoczesny system dynamicznej informacji pasażerskiej (wyświetlacze i komunikaty) oraz rozbudowany monitoring.

Stację wyposażono w nowoczesny system dynamicznej informacji pasażerskiej (wyświetlacze i komunikaty) oraz rozbudowany monitoring. Dostępność architektoniczna: Zamontowano schody ruchome oraz windy, co ułatwi poruszanie się osobom starszym, z niepełnosprawnościami oraz podróżującym z większym bagażem.