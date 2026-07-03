Rusza rozbudowa A2 pod Warszawą

Firma Strabag zrealizuje pierwszy etap rozbudowy autostrady A2 między Warszawą a Łodzią. Jak informuje portal inzynierbudownictwa.pl, umowa dotyczy 17,2-kilometrowego odcinka od węzła Grodzisk Mazowiecki do węzła Konotopa, a jej wartość to niemal 257 mln zł. To początek jednej z najważniejszych i najbardziej oczekiwanych inwestycji infrastrukturalnych w centralnej Polsce, która ma rozwiązać problem narastających zatorów na tej kluczowej trasie.

Inwestycja jest odpowiedzią na gwałtownie rosnące natężenie ruchu. Od otwarcia 14 lat temu autostrada A2 stała się jedną z najbardziej obciążonych dróg w kraju. Dane z Generalnego Pomiaru Ruchu wskazują, że między Łodzią a Warszawą średni dobowy ruch wynosi od blisko 60 tys. pojazdów w okolicach Łodzi do niemal 100 tys. pojazdów na odcinku podwarszawskim. Osiągnięcie kresu przepustowości wymusiło pilne działania.

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Co obejmie pierwszy etap prac?

W ramach podpisanej umowy Strabag dobuduje trzeci pas ruchu na odcinku od Grodziska Mazowieckiego do Pruszkowa. Na najbardziej obciążonym fragmencie, czyli między węzłami Pruszków i Konotopa, trasa zostanie poszerzona do czterech pasów ruchu w każdym kierunku. Zakres prac obejmuje łącznie 17,2 km, a realizacja będzie możliwa dzięki rezerwie terenu, którą przewidziano już na etapie pierwotnej budowy autostrady.

Co istotne z punktu widzenia rynku nieruchomości i logistyki, udrożnienie tego odcinka ma kluczowe znaczenie dla obsługi komunikacyjnej gęsto zabudowanej zachodniej części aglomeracji warszawskiej oraz zlokalizowanych tam parków magazynowych i centrów dystrybucyjnych.

Cała inwestycja to 92 km i 1,5 mld zł

Kontrakt ze Strabagiem to dopiero początek. Cały projekt rozbudowy A2 między stolicą a Łodzią obejmie łącznie 92 kilometry i został podzielony na cztery odcinki realizacyjne. Na długości 89 km dobudowane zostaną dodatkowe pasy ruchu. Szacowany łączny koszt całego przedsięwzięcia to około 1,5 mld zł. W najbliższym czasie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje podpisanie umów na realizację trzech pozostałych fragmentów.

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Największe wyzwanie: budowa pod ruchem

Jednym z najtrudniejszych aspektów technicznych i organizacyjnych będzie prowadzenie wszystkich prac budowlanych bez zamykania autostrady. Roboty będą realizowane przy odbywającym się ruchu drogowym, co wymaga wdrożenia skomplikowanej i precyzyjnej czasowej organizacji ruchu. Dla wykonawcy oznacza to ogromne wyzwanie logistyczne, a dla kierowców – nieuniknione utrudnienia w nadchodzących miesiącach.

Utrzymanie płynności na tej strategicznej arterii, łączącej Warszawę z resztą kraju i Europy, będzie priorytetem podczas całego okresu budowy. To od sprawności zarządzania ruchem zależeć będzie, jak inwestycja wpłynie na codzienne funkcjonowanie firm transportowych i mieszkańców regionu.

Innowacja na A2: autostrada z własnym zasilaniem

Projekt rozbudowy A2 ma również wymiar innowacyjny. Według zapowiedzi, zmodernizowany odcinek będzie pierwszą w Polsce samowystarczalną energetycznie autostradą. Całe zapotrzebowanie na energię, potrzebną m.in. do oświetlenia, zasilania stacji meteo czy tablic zmiennej treści, ma być pokrywane z odnawialnych źródeł energii. W planach jest budowa instalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii, co może stać się nowym standardem w polskim drogownictwie.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

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