Firma CTP, deweloper i zarządca nieruchomości logistyczno-przemysłowych, oficjalnie potwierdziła budowę nowego parku w Częstochowie. Inwestycja pod nazwą CTPark Częstochowa powstanie w północnej części województwa śląskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A1. Projekt ma odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie rynku na nowoczesną powierzchnię magazynową i dystrybucyjną.

Kompleks logistyczny wzmocni sieć CTParks w Polsce, oferując infrastrukturę dostosowaną do obsługi łańcuchów dostaw. Jego realizacja wpisuje się w strategię dewelopera polegającą na lokowaniu parków w kluczowych komunikacyjnie punktach kraju.

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CTPark Częstochowa zaoferuje ponad 100 tys. mkw. powierzchni w dwóch budynkach

Docelowa powierzchnia najmu w CTPark Częstochowa wyniesie 100 060 mkw. Inwestycja będzie składać się z dwóch obiektów. Pierwszy z nich, oznaczony jako CZES01, dostarczy 57 152 mkw., natomiast drugi, CZES02, zaoferuje 42 908 mkw. powierzchni.

Budynki zostaną zrealizowane w formacie CTSpace, który jest przeznaczony dla większych najemców poszukujących skalowalnego i funkcjonalnego zaplecza logistycznego. Jednym z kluczowych rozwiązań technicznych będzie układ typu cross-dock, który usprawnia operacje przeładunkowe i jest szczególnie ceniony przez operatorów logistycznych. Projekt ma się również wyróżniać zwiększonym dostępem do światła dziennego, z naturalnym doświetleniem na poziomie do 12,5%.

Kluczowa lokalizacja przy autostradzie A1 otworzy dostęp do rynków krajowych i międzynarodowych

Strategicznym atutem parku będzie jego lokalizacja. Obiekt powstanie tuż przy autostradzie A1, w odległości około 10 km od centrum Częstochowy. Taka lokalizacja zapewni sprawny dojazd do Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach, który zajmie około 40 minut.

Jak przyznaje Piotr Merta, Business Developer w CTP Polska: “Autostrada A1 jest kluczowym elementem międzynarodowej sieci transportowej TEN-T, stanowiąc bezpośredni łącznik z aglomeracją śląską, portami Trójmiasta oraz rynkami Europy Środkowo-Wschodniej. To otwiera przed najemcami szerokie możliwości w zakresie logistyki krajowej i międzynarodowej oraz zapewnia sprawną obsługę operacji magazynowych i dystrybucyjnych z jednej lokalizacji”.

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Inwestor stawia na potencjał gospodarczy i zaplecze pracownicze Częstochowy

O wyborze Częstochowy zdecydowała nie tylko infrastruktura transportowa, ale również lokalny ekosystem gospodarczy. Miasto i region łączą silne tradycje przemysłowe z dostępem do wykwalifikowanej kadry pracowniczej, co tworzy korzystne warunki do prowadzenia operacji logistycznych, produkcyjnych i dystrybucyjnych.

„Częstochowa to lokalizacja o dużym potencjale dla logistyki, produkcji i dystrybucji. Łączy dostęp do autostrady A1, zaplecze pracownicze oraz silne tradycje przemysłowe regionu, tworząc optymalne warunki do rozwoju nowoczesnych operacji biznesowych. CTPark Częstochowa wpisuje się w naszą strategię budowania sieci parków w miejscach, które realnie wspierają rozwój najemców i pozwalają im efektywnie obsługiwać kluczowe rynki” – mówi Piotr Flugel, Managing Director w CTP Polska.

W ramach inwestycji deweloper zaplanował wdrożenie rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju. Dachy budynków zostaną przystosowane do montażu instalacji fotowoltaicznych, a na terenie parku pojawią się systemy wspierające recykling wody. Projekt zakłada również stworzenie zielonej architektury krajobrazu, ścieżek rowerowych, ładowarek dla pojazdów elektrycznych oraz infrastruktury rekreacyjnej dla pracowników.

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Źródło: CTP Polska

Artykuł powstał przy wsparciu AI

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