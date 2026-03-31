Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wybrała wykonawcę dla jednego z kluczowych odcinków rozbudowy autostrady A2 między Łodzią a Warszawą, informuje portal urbanity.pl. To kolejny ważny krok w kierunku zwiększenia przepustowości jednej z najważniejszych arterii komunikacyjnych w Polsce. Projekt, który ma rozwiązać problem rosnącego natężenia ruchu, wchodzi w decydującą fazę administracyjną.

Ponad 321 mln zł za kluczowy odcinek

Najkorzystniejszą ofertę w przetargu na realizację blisko 22-kilometrowego fragmentu trasy złożyła firma Strabag. Kontrakt dotyczy odcinka od węzła Łyszkowice do granicy województw łódzkiego i mazowieckiego. Wartość oferty opiewa na kwotę ponad 321 mln zł. Wybór wykonawcy na tym etapie nie oznacza jeszcze wejścia ekip budowlanych na plac budowy.

Procedura przetargowa przewiduje teraz czas na ewentualne odwołania od pozostałych uczestników postępowania, którzy mają na to 10 dni. Po tym terminie, przy braku odwołań, dokumentacja zostanie poddana standardowej kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, co jest ostatnim krokiem formalnym przed podpisaniem umowy.

Jak wygląda sytuacja na pozostałych odcinkach?

Rozbudowa całego fragmentu autostrady A2 między aglomeracjami została podzielona na kilka zadań. Na terenie województwa mazowieckiego wyłoniono już wykonawców dla dwóch odcinków, co pokazuje zaawansowanie całego procesu. Według planów, podpisanie pierwszych umów dla fragmentów mazowieckich ma nastąpić na przełomie kwietnia i maja 2026 roku.

Do rozstrzygnięcia pozostaje jeszcze ostatni przetarg, obejmujący odcinek od węzła Łódź Północ do Łyszkowic. Zgodnie z harmonogramem GDDKiA, wybór najkorzystniejszej oferty dla tego fragmentu powinien zostać ogłoszony do końca kwietnia bieżącego roku. Zamknięcie etapu przetargowego dla wszystkich części inwestycji pozwoli na precyzyjne określenie całościowego budżetu i ram czasowych projektu.

Kluczowe znaczenie dla transportu i logistyki

Rozbudowa autostrady A2 o dodatkowe pasy ruchu jest inwestycją o strategicznym znaczeniu dla krajowej sieci drogowej. Trasa ta stanowi jeden z głównych korytarzy transportowych, łączący wschód z zachodem kraju, a na odcinku Warszawa–Łódź obsługuje ogromny ruch lokalny, tranzytowy i aglomeracyjny. Zwiększenie przepustowości ma bezpośrednio przełożyć się na płynność jazdy, skrócenie czasu przejazdu i poprawę bezpieczeństwa.

Dla rynku nieruchomości inwestycja ta stanowi silny impuls rozwojowy. Poprawa dostępności komunikacyjnej wzmacnia atrakcyjność terenów inwestycyjnych wzdłuż autostrady, szczególnie w sektorze logistycznym i magazynowym. Sprawniejsze połączenie dwóch największych polskich aglomeracji ma również pozytywny wpływ na rynek pracy oraz codzienne funkcjonowanie mieszkańców obu regionów.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

Architekt Krzysztof Zalewski. Nie każde miasto musi mieć city i nie wszędzie musimy stawiać wieżowce