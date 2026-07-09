Polskie Koleje Państwowe S.A. podpisały umowę z firmą STRABAG na budowę nowego dworca kolejowego w Mielcu. Inwestycja, której całkowity koszt szacowany jest na ponad 14,9 mln zł brutto, stanowi odpowiedź na rosnące znaczenie transportu kolejowego w mieście, do którego pod koniec 2024 roku powróciły połączenia dalekobieżne PKP Intercity. Pierwsze prace, związane z wyburzeniem starego, nieczynnego od lat obiektu, mają ruszyć jeszcze latem tego roku.

Wartość kontraktu budowlanego opiewa na kwotę 9 172 563,87 zł brutto. Zakończenie budowy nowego dworca planowane jest na 2027 rok, choć ostateczny termin otwarcia dla pasażerów będzie zależał od przebiegu prac, odbiorów technicznych i uzyskania niezbędnych pozwoleń administracyjnych.

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Nowoczesny obiekt zastąpi nieczynny budynek dworca

W miejscu starego budynku powstanie nowoczesny, parterowy obiekt o geometrycznej bryle z przeszkloną fasadą od strony miasta. Projekt, opracowany przez pracownię An Archi Group Sp. z o.o., zakłada stworzenie funkcjonalnej przestrzeni dla podróżnych. Wewnątrz znajdzie się hol połączony z ogrzewaną i klimatyzowaną poczekalnią, toalety oraz niewielki lokal przeznaczony na działalność handlowo-usługową. Budynek pomieści również pomieszczenia dla spółek kolejowych i zaplecze techniczne.

– Mielec niedawno powrócił na kolejową mapę Polski, połączenia dalekobieżne do Mielca PKP Intercity realizuje od końca 2024 r., a niebawem miasto zyska nowy, wybudowany od podstaw dworzec kolejowy. Poza tym już wkrótce m.in. na trasę prowadzącą przez Mielec wyjadą nowoczesne pociągi hybrydowe PKP Intercity, które produkowane są przez polską firmę NEWAG – podsumowuje Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.

– Dobra oferta dla pasażera zawsze składa się konkretnych elementów: infrastruktury dostosowanej do potrzeb wszystkich podróżnych, wygodnych pociągów, atrakcyjnego rozkładu jazdy i nowoczesnych narzędzi ułatwiających wyszukiwanie połączeń i nabywanie biletów. W przypadku Mielca brakującym ogniwem był dworzec kolejowy, ale również on wkrótce będzie nowoczesnym i funkcjonalnym obiektem do obsługi podróżnych – mówi Piotr Malepszak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego.

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Standardy, ekologia i lepsza integracja z miastem

Nowy dworzec w Mielcu ma spełniać współczesne standardy obsługi pasażerów. Projekt uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami, seniorów oraz podróżujących z dziećmi czy dużym bagażem. W obiekcie pojawią się rozwiązania dla osób niewidomych i niedowidzących, takie jak linie prowadzące z polami uwagi, oznaczenia w alfabecie Braille’a oraz dotykowe plany dworca. Informacje o rozkładzie jazdy będą prezentowane na elektronicznych tablicach i przez system nagłośnienia.

Inwestor postawił również na rozwiązania proekologiczne. Budynek zostanie wyposażony w panele fotowoltaiczne, pompy ciepła oraz inteligentny system zarządzania budynkiem (BMS), co ma przełożyć się na jego energooszczędność. Projekt zakłada także lepsze powiązanie dworca z otoczeniem, w tym z peronami i układem drogowym.

– W ostatnich latach kolej w Podkarpackiem bardzo intensywnie się rozwija. Modernizowane są linie kolejowe, przybywa połączeń, po torach kursuje coraz więcej nowoczesnego taboru. Jako PKP S.A. jesteśmy istotną częścią tej zmiany, stąd kontynuujemy nasze działania w ramach ogłoszonego w zeszłym roku nowego programu inwestycyjnego Dworce Przyjazne Pasażerom. W Mielcu powstanie zupełnie nowy budynek do obsługi pasażerów, a w innych miejscowościach – Strzyżowie nad Wisłokiem, Nisku i Tarnobrzegu – planujemy rewitalizację wraz z unowocześnieniem zabytkowych dworców – mówi Paweł Lisiewicz, członek zarządu ds. rozwoju i inwestycji PKP S.A.

Źródło: Polskie Koleje Państwowe S.A.