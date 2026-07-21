Kopalnie na Górnym Śląsku, które udało się uratować przed rozbiórką

W Zakładzie Górniczym Sobieski, który należy do Południowego Koncernu Węglowego w lipcu 2026 zakończono głębienie szybu Grzegorz. Pozwoli na eksploatacje nowego złoża "Dąb". Inwestycja toczyła się aż 20 lat i pochłonęła 700 mln zł. Na dole czeka aż 92 mln ton węgla. Pierwsza ściana przy wykorzystaniu szybu „Grzegorz” w ZG Sobieski ma zostać uruchomiona w czwartym kwartale 2027.

Południowy Koncern Węglowy ma koncesję na wydobycie do 2063 roku

Szyb Grzegorz jest pierwszym w historii polskiego górnictwa węglowego szybem głębionym z tzw. wieży szybowej ostatecznej. Jest też jedną z dwóch największych inwestycji górniczych w kopalniach węgla w Polsce w ostatnich 20 latach oraz pierwszą od 30 lat inwestycją w kopalniach węgla z zastosowaniem mrożenia górotworu. Będzie też prawdopodobnie ostatnią inwestycją związaną z wydobyciem węgla na taką skalę w Polsce. To inwestycja za 700 mln zł.

Szyb Grzegorz w Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie rośnie, ale... w dół. Jest coraz głębszy. To naprawdę gigantyczna inwestycja. Jak to możliwe, że trwa budowa nowego szybu, gdy wiemy, że górnictwo węglowe czeka zmierzch? Możliwe, bo Południowy Koncern Węglowy posiada najdłużej obowiązującą w polskim górnictwie węgla kamiennego koncesję – właśnie w złożu „Dąb”, dla którego powstaje nowy szyb w Jaworznie. ZG Sobieski ma zgodę na pracę do 2049 roku. A koncesja obowiązuje jeszcze dłużej.

Minister Środowiska udzielił Spółce Tauron Wydobycie S.A. (obecnie Południowy Koncern Węglowy S.A.) Koncesji na wydobywanie węgla kamiennego za złoża węgla kamiennego „Dąb” objętego Obszarem Górniczym Dąb o powierzchni 36,98 km kwadratowych. Przedmiotowa Koncesja została udzielona na okres do 31 grudnia 2063 roku i jest to najdłużej obowiązująca Koncesja w górnictwie węgla kamiennego w Polsce - poinformowało nas biuro prasowe PKW.

Odbiorca węgla - blok elektrowni w Jaworznie

Jest też odbiorca węgla stąd - blok w jaworznickiej elektrowni.

Zasoby węgla nadal się w Polsce nie kończą. Budowana obecnie infrastruktura powoduje, że kopalnia dalej może tutaj wydobywać węgiel. Mamy odbiorcę na nasz węgiel. Jest nim nowy blok w Jaworznie - powiedział dyrektor techniczny ZG Sobieski dla dziennikarzy portalu tysol.pl

PKW przypomina, że parametry jakościowe węgla ze złoża „Dąb” charakteryzują się niską zawartością chloru, dzięki czemu jest to paliwo dedykowane do bloku energetycznego 910 MW. - Blok ten jest zgodnie z Ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, elementem infrastruktury krytycznej państwa. Dostawa paliwa węglowego do tego bloku ma zatem duże znaczenie dla stabilnej pracy systemu energetycznego państwa - podkreślają przedstawiciele koncernu.

Potrzebujemy tutaj wydobyć 40-50 milionów ton węgla do czasu, kiedy górnictwo i energetyka węglowa będą potrzebna krajowemu systemowi – mówił dla TVP Stanisław Tokarski, przewodniczący rady nadzorczej PKW S.A., kiedy zakończono budowę w 2026 roku.

- Spodziewamy się, że w 2040 roku popłynie pierwszy prąd z elektrowni atomowej - dodał Grzegorz Wrona, wiceminister Aktywów Państwowych.

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Jaworzno: nowy szyb głęboki na 600 m

Oto dane techniczne giganta:

wewnętrzna średnica szybu: 7,5 m

Docelowa głębokość szybu: 591,2

Szyb wdechowy, zjazdowo-materiałowy

Zastosowana technologia: mrożenie górotworu - metoda specjalna głębienia szybu

Generalnym Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. Ponadto. Aktualnie na terenie budowy usługi świadczy około 10 czynnych podwykonawców - informuje nas PKW.

Grzegorz powstaje na niełatwym terenie.

- Analiza warunków geologicznych wykazała występowanie w rejonie głębienia szybu „Grzegorz” do głębokości 465,33 m trudnych warunków geologicznych - duże zawodnienie terenu. W konsekwencji wybrano metodę specjalną głębienia szybu. Zaprojektowane 40 otworów mrożeniowych o głębokości 485 m oraz 3 otwory kontrolne łącznie z otworem G-8bis (na wspólnej osi za kręgiem mrożeniowym), służą do badania kształtu i rozmiarów płaszcza mrożeniowego w trakcie mrożenia i rozmrażania szybu. Płaszcz mrożeniowy ma zabezpieczać szyb przed wdarciem się wody oraz scalać odcinki na których górotwór jest osłabiony, luźny z tendencjami do lasowania - informuje PBSz.

Co dzieje się teraz na budowie Szybu Grzegorz?

Szyb został połączony wentylacyjnie z wyrobiskami ZG Sobieski poziomymi kopalni na głębokości 540 metrów. Zgodnie z harmonogramem, w pierwszym półroczu 2026 roku planowana jest kontynuacja prac związanych z dalszym głębieniem rury szybowej i osiągnięcie docelowej rzędnej 591,2 metra.

Ponadto, pracownicy Muzeum Górnictwa Węglowego dokumentują budowę szybu.

Nowy szyb zmieni wydajność kopalni Sobieski

Wykonanie szybu „Grzegorz” wraz z uzyskaniem funkcji materiałowo-zjazdowych poprzez skrócenie dróg dojścia wpłynie na zwiększenie efektywnego czasu pracy - podkreśla PKW.

I szyb, i infrastruktura zlokalizowana w złożu „Dąb” spowoduje skrócenie drogi transportu powietrza świeżego oraz odprowadzenie zużytego. Powyższe spowoduje znaczną poprawę warunków wentylacyjnych kopalni, w tym poprawę bezpieczeństwa pracowników i prowadzenia ruchu.

Poprawa warunków klimatycznych oraz skrócenie dróg dojścia załogi do rejonów prowadzonych robót wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa pracy.

Eksploatacja pod terenami niezurbanizowanymi

Południowy Koncern Węglowy zapewnia, że przyszłe eksploatacje pokładów węgla planuje w sposób minimalizujący uciążliwość dla mieszkańców.

- Złoże Dąb usytuowane jest poza terenami zurbanizowanymi, a jego eksploatacja będzie się odbywać w obszarze, gdzie na powierzchni występują lasy, z dala od zabudowy mieszkalnej - czytamy w komunikacie spółki.

Nie ma tu zagrożenia metanowego, co pozwala prowadzić eksploatację w dużo bardziej bezpiecznych warunkach oraz nie stworzy zagrożenia dla eksploatacji uwzględniając dyrektywę metanową.

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