W Rumi wkrótce ruszy budowa nowej szkoły podstawowej przy ul. Formeli. Inwestycja o wartości blisko 33,5 mln zł ma odpowiedzieć na potrzeby dynamicznie rozwijających się dzielnic Lotnisko i Biała Rzeka. Generalnym wykonawcą projektu jest firma Ekoinbud, a umowę w tej sprawie podpisano 15 lipca 2026 roku. Zakończenie prac i otwarcie placówki zaplanowano na wrzesień 2027 roku.

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Ponad 3,000 m² i własna hala. Co dokładnie powstanie w Rumi?

Projekt zakłada budowę dwukondygnacyjnego budynku o powierzchni niemal 3,3 tys. m², który pomieści 440 uczniów. Obiekt zostanie połączony specjalnym łącznikiem z halą sportową o powierzchni ponad 650 m². Wewnątrz zaplanowano 13 sal lekcyjnych, pracownię informatyczną, bibliotekę, świetlicę, a także jadalnię z zapleczem kuchennym i pomieszczenia administracyjne. Cały kompleks, wyposażony w windę, będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Inwestycja obejmuje również zagospodarowanie terenu wokół szkoły. Powstanie tam wielofunkcyjne boisko zewnętrzne, plac zabaw oraz tereny zielone. Równolegle realizowany będzie osobny projekt budowy nowego układu drogowego przy ul. Formeli, w ramach którego powstanie utwardzona nawierzchnia, chodniki, ścieżka rowerowa oraz ponad 100 miejsc postojowych. W nowej szkole pracę znajdzie blisko 60 osób.

Odpowiedź na boom mieszkaniowy

Realizacja projektu jest bezpośrednio związana z intensywnym rozwojem budownictwa mieszkaniowego w tej części Rumi, co generuje rosnące zapotrzebowanie na infrastrukturę publiczną. Jak podkreśla zastępca burmistrza, miasto w ostatnich latach mocno inwestuje w oświatę.

– Biała Rzeka to najbardziej intensywnie rozwijająca się dzielnica naszego miasta. Powstaje tu bardzo dużo obiektów mieszkaniowych, więc szkoła jest w tym miejscu niezwykle potrzebna i wyczekiwana, dlatego bardzo się cieszę z tej realizacji – podkreśla Ariel Sinicki, Zastępca Burmistrza Rumi ds. inwestycji.

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Technologia modułowa i drugi projekt w Małym Trójmieście Kaszubskim

Wykonawca, firma Ekoinbud, zrealizuje inwestycję w technologii modułowej. To kolejne tego typu przedsięwzięcie firmy w Rumi po rozbudowie Szkoły Podstawowej nr 6. Prezes zarządu zwraca uwagę na potencjał demograficzny miasta, który uzasadnia podobne projekty. Ekoinbud prowadzi jednocześnie podobny projekt w sąsiedniej Redzie, przy ul. Trzcinowej. Firma przejęła tam budowę szkoły dla 150 dzieci z klas 1-3 po poprzednim wykonawcy. Realizowany w formule „Doprojektuj i wybuduj” obiekt o powierzchni 1024 m² ma zostać oddany do użytku w ekspresowym tempie.

W Redzie szkoła powstanie w zaledwie 8 miesięcy

Dzięki zastosowaniu technologii prefabrykowanej konstrukcji opartej na szkielecie drewnianym, realizacja w Redzie ma potrwać zaledwie 8 miesięcy. Plan zakłada, że pierwsi uczniowie rozpoczną w niej naukę już we wrześniu 2026 roku. Projekt w Redzie uwzględnia również rozwiązania proekologiczne, takie jak wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, zbiorniki retencyjne, ogrody deszczowe oraz możliwość montażu instalacji fotowoltaicznej, wpisując się w ideę zrównoważonego budownictwa.