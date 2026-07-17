Projekt jądrowy w Stalowej Woli nabiera tempa

Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wydała pozytywną opinię w sprawie przekazania nieruchomości w Stalowej Woli pod budowę małych reaktorów modułowych (SMR). Decyzja, która zapadła większością głosów (22 za, 6 przeciw, 8 wstrzymujących się), otwiera drogę do przeniesienia własności działek na rzecz spółki celowej powiązanej z Orlen Synthos Green Energy (OSGE), kluczowego gracza w polskim programie energetyki jądrowej.

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Przeniesienie własności gruntów uzależnione od dalszych zgód

Mimo zielonego światła od komisji sejmowej, ostateczne przekazanie gruntów nie nastąpi natychmiast. Prezydent Stalowej Woli, Lucjusz Nadbereżny, podczas posiedzenia komisji jasno określił warunki. Przeniesienie własności nastąpi dopiero wtedy, gdy inwestor uzyska wiążące potwierdzenie, że realizacja projektu jądrowego w tej lokalizacji jest możliwa. To zabezpieczenie ma chronić interes publiczny przed pochopnym zbyciem nieruchomości.

– Inwestor musi mieć pewność zgód korporacyjnych, zanim wyda kilkaset milionów złotych na badania, które to potwierdzą lub wykluczą – zaznaczył prezydent Nadbereżny, cytowany przez PAP. Podkreślił również, że uchwała Rady Miasta w tej sprawie została przyjęta przy ponadpartyjnym poparciu, co świadczy o lokalnym konsensusie wokół inwestycji.

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Projekt na etapie postępowania środowiskowego

Prace nad projektem w Stalowej Woli są już zaawansowane. Jak poinformował członek zarządu OSGE, Rafał Burda, spółka złożyła wniosek o wydanie decyzji środowiskowej w kwietniu 2026 roku. Podkreślił on, że wybrana technologia – reaktor BWRX-300 o mocy 300 MWe – nie jest eksperymentem, a sprawdzonym rozwiązaniem, które jest już licencjonowane i budowane w Kanadzie oraz Stanach Zjednoczonych.

Spółka prowadzi równolegle rozmowy z kluczowymi partnerami. Wśród nich jest Agencja Rozwoju Przemysłu, rozważana jako potencjalny inwestor strategiczny, oraz Państwowa Agencja Atomistyki, z którą konsultowane są kwestie bezpieczeństwa jądrowego.

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Procedura administracyjna może potrwać długo

Obecny na posiedzeniu Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Piotr Otawski, potwierdził, że postępowanie administracyjne jest w toku.

- Zostało wszczęte postępowanie transgraniczne, a 10 czerwca wydano postanowienie określające zakres raportu – wyjaśnił. Jednocześnie Otawski studził emocje, zaznaczając, że na obecnym etapie nie można przesądzić o ostatecznym wyniku procedury, która w kontekście międzynarodowym jest z natury długotrwała.

Podzielone opinie posłów i deklaracje rządu

Jak podaje PAP, debata w komisji ujawniła zróżnicowane stanowiska polityczne. Poparcie dla projektu wyrazili posłowie PiS i KO, wskazując na jego strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski i szansę na zdobycie pozycji europejskiego lidera w technologii SMR. Z kolei poseł Gabriela Lenartowicz (KO) kwestionowała zasadność zbywania nieruchomości przed uzyskaniem finalnej decyzji środowiskowej. Wątpliwości dotyczące ochrony zasobów wodnych i lasów zgłaszała również poseł Elżbieta Burkiewicz (KP Centrum), powołując się na obawy części mieszkańców.

Wiceminister energii Konrad Wojnarowski zadeklarował kierunkowe wsparcie rządu dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. Zapowiedział także publikację szczegółowej „mapy drogowej” dla projektów SMR, która ma zostać przedstawiona do końca lipca bieżącego roku.

Stalowa Wola częścią większej strategii jądrowej Orlenu

Inwestycja w Stalowej Woli jest elementem szerszego planu Orlen Synthos Green Energy, który zakłada budowę w Polsce całej floty reaktorów BWRX-300. Postępowania środowiskowe toczą się już także dla innych lokalizacji, w tym dla Stawów Monowskich koło Oświęcimia, Włocławka oraz Ostrołęki. Strategia grupy Orlen zakłada uruchomienie dwóch pierwszych bloków SMR do 2035 roku. Pierwsza na świecie jednostka tego typu powstaje obecnie w kanadyjskiej elektrowni Darlington, a jej ukończenie planowane jest na 2028 rok.

Artykuł powstał przy wsparciu AI

Źródło: PAP