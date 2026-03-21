Infrastruktura przy atomie. Jest 2,5 mln zł na kluczową drogę w Choczewie

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe przekazała 2,5 mln zł na rzecz Gminy Choczewo, informuje portal rynekinfrastruktury.pl. Środki te w całości pokryją koszty przygotowania dokumentacji projektowej dla nowej drogi, która zapewni dojazd do plaży w Słajszewie. To jedna z pierwszych, namacalnych inwestycji infrastrukturalnych, będących bezpośrednim następstwem przygotowań do budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej.

Konieczność budowy nowej trasy wynika z faktu, że dotychczasowy dojazd do popularnej plaży przebiega przez tereny, które zostały w całości przeznaczone pod budowę siłowni atomowej. Obszar ten jest już wyłączony z użytku publicznego, co odcięło mieszkańców i turystów od jednego z kluczowych walorów turystycznych regionu.

Miliony na projekt, nie na budowę

Przekazane przez PEJ środki finansowe mają być przeznaczone na kompleksowe prace przygotowawcze. Obejmują one opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę. Cały proces projektowy ma potrwać maksymalnie trzy lata.

Należy podkreślić, że obecne finansowanie nie obejmuje jeszcze prac budowlanych. Jest to jednak kluczowy krok, bez którego realizacja inwestycji byłaby niemożliwa. Spółka PEJ deklaruje jednocześnie gotowość do dalszej współpracy z samorządem, również na etapie samej budowy drogi.

Inwestycja w infrastrukturę i dobre relacje

Współpraca inwestora strategicznego z lokalnym samorządem została sformalizowana w porozumieniu z dnia 12 grudnia 2025 roku. Jak wskazywał Marek Woszczyk, prezes zarządu PEJ, wspieranie rozwoju Pomorza i zapewnienie konkretnych korzyści mieszkańcom jest jednym z priorytetów spółki realizującej program polskiej energetyki jądrowej. Przekazanie środków na projekt drogi jest kontynuacją wcześniejszych działań – PEJ sfinansowała już wcześniej w formie darowizny przygotowanie koncepcji architektonicznej trasy.

Z perspektywy gminy, odtworzenie dostępu do morza jest sprawą o strategicznym znaczeniu. Wójt gminy Choczewo, Jarosław Bach, podkreślał, że wygodny i bezpieczny dojazd do plaży jest kluczowy zarówno dla jakości życia mieszkańców, jak i dla potencjału turystycznego, który stanowi ważną gałąź lokalnej gospodarki.

Atomowy impuls dla lokalnego rynku?

Budowa elektrowni jądrowej to megaprojekt, który nieuchronnie pociąga za sobą konieczność realizacji szeregu inwestycji towarzyszących. Nowa droga w Słajszewie jest tego najlepszym przykładem. Z perspektywy rynku nieruchomości i inwestorów, każda poprawa lokalnej infrastruktury drogowej na Pomorzu jest sygnałem o rosnącej atrakcyjności regionu.

Choć droga do plaży ma przede wszystkim charakter lokalny, wpisuje się w szerszy trend przekształcania okolic Choczewa w strategiczne centrum inwestycyjne. Lepsza dostępność komunikacyjna, napędzana przez wielomiliardowy projekt energetyczny, w długoterminowej perspektywie może wpłynąć na wartość gruntów oraz rozwój rynku nieruchomości rekreacyjnych i usługowych w tej części wybrzeża.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

