Rusza realizacja obwodnicy Prudnika w ciągu drogi krajowej nr 41. Umowę na zaprojektowanie i budowę trasy podpisano z firmą Mirbud. Wartość kontraktu opiewa na kwotę blisko 90 mln zł. Inwestycja ma na celu wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta, co znacząco wpłynie na lokalny układ komunikacyjny i komfort życia mieszkańców.

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Wykonawca ma 32 miesiące na projekt i budowę

Generalny wykonawca, firma Mirbud, ma 32 miesiące na realizację całego zadania. Harmonogram obejmuje zarówno przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), jak i przeprowadzenie wszystkich robót budowlanych. Z czasu przeznaczonego na prace w terenie wyłączone będą okresy zimowe, trwające od 16 grudnia do 15 marca.

Wybrany do realizacji wariant przebiegu trasy został zarekomendowany na etapie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, po szczegółowej analizie trzech różnych propozycji. Ostateczne zielone światło dla inwestycji dała decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Wójta Gminy Lubrza.

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Trasa o długości 3 km z dwoma wiaduktami

Nowa obwodnica o długości 3 km ominie Prudnik po jego wschodniej stronie, przebiegając przez tereny gmin Lubrza i Prudnik. Swój początek będzie miała na istniejącej obwodnicy Lubrzy w ciągu drogi krajowej nr 40, a zakończy się włączeniem do obecnego przebiegu drogi krajowej nr 41 na wysokości ogródków działkowych. Trasa zostanie zrealizowana w klasie drogi GP, czyli głównej ruchu przyspieszonego.

Projekt zakłada budowę trzech rond oraz dwóch obiektów inżynierskich. Powstaną wiadukty nad linią kolejową oraz nad ulicą Jesionkową. W ramach inwestycji przebudowane zostaną również drogi lokalne krzyżujące się z obwodnicą oraz powstaną drogi dojazdowe, które zapewnią obsługę komunikacyjną przyległych terenów.

Autor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad/ Materiały prasowe

Inwestycja w ramach Programu budowy 100 obwodnic

Budowa obwodnicy Prudnika jest jednym z czterech zadań realizowanych w województwie opolskim w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Program ma na celu poprawę przepustowości kluczowych arterii komunikacyjnych i zwiększenie bezpieczeństwa w miastach obciążonych ruchem tranzytowym. Pozostałe inwestycje w regionie w ramach tego samego programu to obejścia Sidziny i Lędzin w ciągu drogi krajowej nr 46 oraz obwodnica Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39.