Rewitalizacja w centrum Częstochowy. W dawnym banku powstanie hotel na ponad 100 pokoi

redakcja Muratorplus.pl
2026-03-27 12:49

Sieć B&B Hotels wchodzi do Częstochowy, adaptując na swój nowy obiekt zabytkową kamienicę po dawnym Banku Handlowym. W historycznym budynku przy ul. Piłsudskiego 5 powstanie trzygwiazdkowy hotel z ponad 100 pokojami. To ważna inwestycja dla lokalnego rynku i kolejny w Polsce przykład komercyjnej rewitalizacji cennego architektonicznie obiektu.

Kamienica Banku Handlowego w Częstochowie

Autor: LuzynaS/Wikipedia/ CC BY-SA 4.0
Architekt Krzysztof Zalewski. Nie każde miasto musi mieć city i nie wszędzie musimy stawiać wieżowce

Sieć B&B Hotels kontynuuje ekspansję w Polsce, wybierając tym razem Częstochowę jako lokalizację dla swojego nowego obiektu. Inwestycja powstaje w ścisłym centrum miasta, przy ul. Piłsudskiego 5, a na hotel adaptowana jest zabytkowa kamienica po dawnym Banku Handlowym. Jak informuje portal propertydesign.pl, w budynku trwają już intensywne prace budowlane i aranżacyjne.

Projekt zakłada stworzenie nowoczesnego hotelu w standardzie trzygwiazdkowym, który zaoferuje gościom ponad 100 pokoi. Wybór historycznego obiektu, wzniesionego w 1905 roku, wpisuje się w rynkowy trend rewitalizacji i nadawania nowych funkcji budynkom z wartością architektoniczną.

Nowa funkcja dla zabytkowej kamienicy

Budynek przy ul. Piłsudskiego 5 to obiekt o bogatej historii, który przez lata był jednym z najbardziej reprezentacyjnych gmachów w tej części miasta. Decyzja o jego adaptacji na cele hotelowe to nie tylko inwestycja komercyjna, ale również projekt o charakterze rewitalizacyjnym, który przywróci budynkowi dawną świetność i ożywi jego otoczenie.

Za koncepcję architektoniczną adaptacji historycznych wnętrz odpowiada architekt Rafał Mysiak. Wyzwanie polega na połączeniu historycznego detalu z nowoczesnymi standardami i funkcjonalnością wymaganą przez międzynarodową sieć hotelową. Prace obejmują gruntowną przebudowę, która dostosuje dawne przestrzenie bankowe do potrzeb gości hotelowych.

Strategia B&B Hotels i znaczenie dla lokalnego rynku

Wejście B&B Hotels do Częstochowy jest spójne ze strategią sieci, która koncentruje się na dynamicznym rozwoju w miastach regionalnych o dużym potencjale turystycznym i biznesowym. Marka, znana z oferowania hoteli w segmencie ekonomicznym, wzmacnia w ten sposób swoją obecność w kolejnym kluczowym punkcie na mapie Polski.

Dla lokalnego rynku nieruchomości nowa inwestycja oznacza wzmocnienie bazy noclegowej o obiekt należący do rozpoznawalnej, międzynarodowej marki. Może to przyciągnąć do miasta nowych gości, zarówno biznesowych, jak i turystów, poszukujących komfortowego zakwaterowania w centralnej lokalizacji. Projekt B&B Hotels to również ważny sygnał dla inwestorów, potwierdzający atrakcyjność Częstochowy.

Choć inwestor na razie nie podaje szczegółowego harmonogramu ani daty otwarcia, zaawansowanie prac budowlanych wskazuje, że projekt wszedł w decydującą fazę realizacji. Finalny efekt połączenia historii z nowoczesnością będzie z pewnością jednym z najciekawszych nowych punktów na hotelowej mapie miasta.

Polecamy: Nowa arteria przetnie centralną Polskę. Zapadła ważna decyzja dla trasy S10

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

