Inwestycja o wartości około 300 milionów złotych pozwala na pełną obsługę statków kontenerowych klasy Baltmax, w tym jednostek o długości do 400 metrów i zanurzeniu do 15,5 metra. To strategiczne wzmocnienie konkurencyjności Portu Gdynia na mapie bałtyckich hubów kontenerowych.

Zakres prac modernizacyjnych Nabrzeża Helskiego

Modernizacja Nabrzeża Helskiego, przy którym operuje terminal kontenerowy Baltic Container Terminal (BCT), była realizowana w ramach większego programu dostosowania portu wewnętrznego do rosnących wymagań armatorów. Prace objęły:

pogłębienie akwenu do -15,5 m (wcześniej parametry były znacznie niższe)

wzmocnienie i przebudowę konstrukcji nabrzeża na długości blisko 800 metrów

modernizację infrastruktury technicznej, drogowej i kolejowej

pogrążenie około 7,5 tys. ton stali oraz wydobycie ponad 80 tys. m³ urobku.

Gotowość na statki klasy Baltmax

Dzięki tym zmianom Nabrzeże Helskie stało się gotowe do obsługi największych kontenerowców regularnie zawijających na Bałtyk – jednostek o nośności nawet powyżej 15–18 tys. TEU. To oznacza, że Gdynia dołącza do wąskiego grona portów w regionie zdolnych do przyjmowania „gigantów” bez konieczności przeładunku na mniejsze feeder'y w innych portach.„Zakończenie modernizacji Nabrzeża Helskiego to historyczny moment dla Portu Gdynia. Inwestycja nie tylko zwiększa naszą przepustowość kontenerową, ale także podnosi bezpieczeństwo manewrów i efektywność operacyjną terminalu BCT. W 2025 roku port przekroczył po raz pierwszy 1 milion TEU – teraz mamy infrastrukturę, by ten wynik dynamicznie rozwijać” – komentuje przedstawiciel Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

Finansowanie i harmonogram

Projekt był współfinansowany ze środków unijnych i budżetu państwa w ramach programu pogłębiania toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia (etapy I i III) oraz przebudowy nabrzeży (etapy II i III). Całość prac budowlanych zakończono zgodnie z harmonogramem, a odbiór techniczny i przekazanie nabrzeża do eksploatacji nastąpiły w lutym 2026 roku.Modernizacja Nabrzeża Helskiego wpisuje się w szerszą strategię rozwoju Portu Gdynia, która obejmuje m.in. budowę Portu Zewnętrznego oraz dalsze dostosowanie infrastruktury do statków o większych gabarytach. W najbliższych miesiącach planowane są dodatkowe inwestycje towarzyszące, takie jak nowa droga dojazdowa łącząca nabrzeże z placem logistycznym przy ul. Logistycznej.

Historia i współczesne znaczenie Portu Gdynia

Port Gdynia powstał w 1922 roku jako odpowiedź na brak dostępu do morza po odzyskaniu niepodległości – Polska dysponowała wówczas jedynie niewielkim portem w Pucku i Gdańskiem pod kontrolą Wolnego Miasta. Decyzja o budowie całkowicie nowego, polskiego portu handlowego zapadła w 1920 r., a pierwsze prace rozpoczęto w 1923 roku. Do wybuchu II wojny światowej Gdynia stała się symbolem polskiego sukcesu gospodarczego – w 1938 r. przeładowywała już ponad 9 mln ton towarów rocznie i była największym portem eksportowym kraju.

Po wojnie port odbudowano w rekordowym tempie, a w latach 70. i 80. XX wieku rozbudowano go o nowe nabrzeża i terminale masowe. Po 1989 roku Gdynia przeszła transformację w kierunku konteneryzacji i logistyki. Dziś jest drugim co do wielkości portem morskim w Polsce (po Gdańsku) i jednym z najważniejszych hubów kontenerowych na Bałtyku.

W 2025 roku Port Gdynia obsłużył rekordowe ponad 1,1 mln TEU, co plasuje go w czołówce portów bałtyckich. Specjalizuje się w kontenerach, ładunkach drobnicowych, ro-ro oraz przeładunkach masowych (węgiel, zboża, nawozy). Dzięki dogodnemu położeniu, bliskości autostrad A1 i S6 oraz rozbudowanej kolei, Gdynia pozostaje kluczowym oknem na świat dla eksportu i importu z całej Polski centralnej, północnej i wschodniej. Inwestycje takie jak modernizacja Nabrzeża Helskiego, budowa Portu Zewnętrznego czy nowe połączenia intermodalne umacniają jego pozycję jako nowoczesnego, wielofunkcyjnego portu uniwersalnego.

