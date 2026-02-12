Smart Park rozwija sieć

Rozmowa Muratora: Przemysław Kobrzyński - co wyróżnia produkty Budmat? Dach Forum Kielce 2026 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sieć Smart Park kontynuuje strategię budowy 20 parków handlowych. Zainaugurowano realizację dwóch kolejnych projektów – w Kobyłce oraz Pobiedziskach. Nowe inwestycje mają na celu wypełnienie deficytu nowoczesnej powierzchni handlowej w miejscowościach zlokalizowanych w obrębie dużych aglomeracji, które charakteryzują się wysoką siłą nabywczą mieszkańców oraz dynamicznym wzrostem demograficznym. Dzięki formatowi convenience zakupy stają się bardziej dostępne i wygodne dla mieszkańców okolicznych aglomeracji.

Za komercjalizację obu Smart Parków odpowiada RGL, zapewniając ofertę handlową dopasowaną do lokalnych potrzeb. Firma specjalizuje się w kompleksowej obsłudze rynku nieruchomości handlowych.

Smart Park Kobyłka

W podwarszawskiej strefie powstaje Smart Park Kobyłka, a realizacja inwestycji nabiera tempa. Projekt zlokalizowany jest przy ulicy Przyjacielskiej. Generalnym wykonawcą została firma Żerański Construction. Budowa postępuje zgodnie z harmonogramem. Zakończono już prace przygotowawcze, w tym zdjęcie humusu oraz organizację placu budowy. Inwestycja ma być gotowa do użytku w lipcu 2026 roku. Smart Park Kobyłka dostarczy nowe powierzchnie usługowe i handlowe w sąsiedztwie intensywnej zabudowy mieszkaniowej.

Smart Park Pobiedziska

Pobiedziska położone są w północno‑wschodniej części województwa wielkopolskiego, zaledwie 27 km od Poznania i 25 km od Gniezna. Smart Park Pobiedziska ma pełnić funkcję głównego centrum zakupowego dla mieszkańców miasta i okolic. Projekt skoncentruje w jednej, wygodnej lokalizacji ofertę wielu znanych marek, zapewniając komfortowy dostęp do codziennych zakupów dla całego regionu. Obiekt dostarczy ponad 5 tys. mkw. powierzchni najmu.

Realizacja parków handlowych w Kobyłce i Pobiedziskach to modelowe przykłady inwestycji wpisujących się w strategię sieci Smart Park. Spółka planuje wybudować 20 parków handlowych w lokalizacjach, w których występuje największy deficyt nowoczesnej powierzchni handlowej.

