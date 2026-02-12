Dwa nowe Smart Parki powstają w Kobyłce i Pobiedziskach

2026-02-12 9:17

Sieć Smart Park rozpoczyna budowę kolejnych parków handlowych. Nowe projekty w Kobyłce (woj. mazowieckie) i Pobiedziskach (woj. wielkopolskie) powstają w odpowiedzi na rosnącą siłę nabywczą mieszkańców i rozwój demograficzny tych regionów. Oba obiekty będą funkcjonować w formule convenience, a całość wspiera RGL w zakresie komercjalizacji.

Smart Park Kobyłka

i

Smart Park rozwija sieć

Sieć Smart Park kontynuuje strategię budowy 20 parków handlowych. Zainaugurowano realizację dwóch kolejnych projektów – w Kobyłce oraz Pobiedziskach. Nowe inwestycje mają na celu wypełnienie deficytu nowoczesnej powierzchni handlowej w miejscowościach zlokalizowanych w obrębie dużych aglomeracji, które charakteryzują się wysoką siłą nabywczą mieszkańców oraz dynamicznym wzrostem demograficznym. Dzięki formatowi convenience zakupy stają się bardziej dostępne i wygodne dla mieszkańców okolicznych aglomeracji.

Za komercjalizację obu Smart Parków odpowiada RGL, zapewniając ofertę handlową dopasowaną do lokalnych potrzeb. Firma specjalizuje się w kompleksowej obsłudze rynku nieruchomości handlowych. 

Smart Park Kobyłka

i

Smart Park Kobyłka 

W podwarszawskiej strefie powstaje Smart Park Kobyłka, a realizacja inwestycji nabiera tempa. Projekt zlokalizowany jest przy ulicy Przyjacielskiej. Generalnym wykonawcą została firma Żerański Construction. Budowa postępuje zgodnie z harmonogramem. Zakończono już prace przygotowawcze, w tym zdjęcie humusu oraz organizację placu budowy. Inwestycja ma być gotowa do użytku w lipcu 2026 roku. Smart Park Kobyłka dostarczy nowe powierzchnie usługowe i handlowe w sąsiedztwie intensywnej zabudowy mieszkaniowej.

Sprawdź na mapie okolicę, w której powstaje park handlowy:

Smart Park Pobiedziska

i

Smart Park Pobiedziska

Pobiedziska położone są w północno‑wschodniej części województwa wielkopolskiego, zaledwie 27 km od Poznania i 25 km od Gniezna. Smart Park Pobiedziska ma pełnić funkcję głównego centrum zakupowego dla mieszkańców miasta i okolic. Projekt skoncentruje w jednej, wygodnej lokalizacji ofertę wielu znanych marek, zapewniając komfortowy dostęp do codziennych zakupów dla całego regionu. Obiekt dostarczy ponad 5 tys. mkw. powierzchni najmu. 

Sprawdź na mapie okolicę, w której powstaje park handlowy:

Realizacja parków handlowych w Kobyłce i Pobiedziskach to modelowe przykłady inwestycji wpisujących się w strategię sieci Smart Park. Spółka planuje wybudować 20 parków handlowych w lokalizacjach, w których występuje największy deficyt nowoczesnej powierzchni handlowej.

Źródło: RGL 

