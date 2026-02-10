Rozmowa Muratora: Rolety i żaluzje fasadowe. Zalety i wady Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Konstrukcja przekroczyła 105 metrów

Budowa Skyliner II, drugiej wieży nowoczesnego kompleksu biurowego Grupy Karimpol przy rondzie Daszyńskiego w Warszawie, osiągnęła kolejny ważny etap – konstrukcja przekroczyła już 105 metrów i zbliża się do swojej końcowej wysokości 130 metrów. Na pozostałych do realizacji metrach znajdą się między innymi kondygnacje techniczne oraz 15-metrowe attyki, które zabezpieczą urządzenia techniczne na dachu budynku.

Kaskadowe tarasy w Skylinerze II

Obecnie, po zachodniej stronie obiektu, w jego górnych partiach, trwa budowa charakterystycznych, czteropoziomowych, kaskadowych tarasów. Stanowią one wyróżniający się element projektu architektonicznego i będą pełnić funkcje rekreacyjne oraz integracyjne dla użytkowników Skylinera II. Tarasy zostały zaprojektowane przez studio RS Architektura Krajobrazu.

Jak podkreśla Szymon Zduńczyk, członek zarządu i dyrektor zarządzający w Karimpol Polska:

Kaskadowe tarasy to jeden z najbardziej charakterystycznych elementów Skylinera II i ważny wyróżnik całego projektu. Będą miały indywidualny charakter i różnorodne funkcje – od miejsc do pracy i spotkań, po miejsca sprzyjające relaksowi i integracji. Najwyżej położony taras na 26. piętrze połączony będzie z zadaszoną przestrzenią umożliwiającą organizację eventów i prezentacji. Wszystkie tarasy połączą zewnętrzne schody i będą obsługiwane przez dedykowaną windę, co zapewni ich pełną dostępność. Chcemy, aby były one realnym przedłużeniem powierzchni biurowej – miejscem spotkań, pracy i odpoczynku pracowników i gości budynku w otoczeniu zieleni, wysoko ponad miastem.

i Autor: Karimpol/ Materiały prasowe Skyliner II w Warszawie

Prace wewnętrzne, instalacyjne oraz elewacyjne w Skylinerze II

Choć warunki atmosferyczne nie sprzyjają prowadzeniu prac wykończeniowych, to są one intensywnie kontynuowane dzięki szczelności budynku i jego ogrzewaniu.

Aktualnie trwają roboty murowe, instalacyjne, prace wykończeniowe w łazienkach, układanie gresu oraz montaż wind. W strefach technicznych na poziomie +2 instalowana jest wentylatorownia. Drugą zaplanowano na 24. i 25. piętrze.

Niesprzyjająca pogoda czasowo zahamowała montaż elewacji z prefabrykowanych szklanych modułów (102 sztuki na piętro), która została już zainstalowana do 18. piętra.

Nowoczesny zespół biurowy Grupy Karimpol

Skyliner II, razem z istniejącym już pierwszym budynkiem kompleksu, stworzy nowoczesny zespół biurowy o łącznej powierzchni 73 000 mkw.

Druga wieża zaoferuje ponad 24 000 mkw. powierzchni do wynajęcia – z czego ponad 23 000 mkw. przeznaczono na biura, a około 1 000 mkw. zajmą lokale handlowo-usługowe na parterze. Typowe piętro biurowe będzie miało powierzchnię około 1 100 mkw.

Sprawną komunikację w budynku zapewni 10 wind. Użytkownicy kompleksu będą mogli również korzystać z pięciopoziomowego parkingu podziemnego z 217 miejscami samochodowymi oraz 100 stanowiskami dla rowerów.

Zgodnie z harmonogramem prace mają się zakończyć w IV kwartale tego roku.

Zespół projektowy i wykonawczy

Za projekt architektoniczny odpowiada APA Wojciechowski Architekci, a generalnym wykonawcą jest WARBUD S.A. Nadzór inwestorski prowadzi firma Hill International.

Standardy zrównoważonego rozwoju

Inwestycja realizowana jest z najwyższymi standardami zrównoważonego rozwoju, czego potwierdzeniem jest certyfikat BREEAM New Construction na poziomie Outstanding. Co więcej, Skyliner II będzie zasilany w 100% energią odnawialną.

Źródło: Karimpol

