Szczecin przyciąga inwestycje logistyczne

Szczecin należy do grona istotnych hubów logistycznych w Polsce. Nowoczesna infrastruktura, wykwalifikowani pracownicy oraz dogodne połączenia komunikacyjne w kraju i za granicą tworzą warunki sprzyjające rozwojowi firm. To jeden z powodów, dla którego Panattoni podjęło decyzję o budowie kompleksu Panattoni Park Szczecin Trzebusz II. Na inwestycję zostanie przeznaczonych 42 mln euro, które uzyskano w formie kredytu od BNP Paribas.

Trwa budowa hal w Szczecinie

Inwestycja pozwoli poszerzyć obecność firmy w regionie, gdzie deweloper dostarczył do tej pory blisko 900 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni. Prace budowlane już wystartowały. Pierwsza faza inwestycje obejmuje realizację hali przemysłowej, która zaoferuje 25 500 mkw. Jej najemcą została firma Rohlig SUUS Logistics, która zajmie niemal 15 500 mkw. Swoją działalność w obiekcie rozpocznie w II kwartale 2026 roku. W kolejnym etapie powstanie druga hala o powierzchni 36 000 mkw.

Dogodna lokalizacja

Nowoczesny kompleks Panattoni Park Szczecin Trzebusz II położony jest we wschodniej części Szczecina, zaledwie 15 km od centrum miasta i 160 km od Berlina. Lokalizacja zapewnia dogodne warunki do obsługi zarówno rynków krajowych, jak i międzynarodowych. W pobliżu przebiegają droga S3 oraz autostrada A6. Dodatkowym atutem dla najemców jest bliskość portu w Szczecinie.

Energooszczędne i przyjazne środowisku rozwiązania w szczecińskim kompleksie

Panattoni Park Szczecin Trzebusz II zostanie poddany certyfikacji w systemie BREEAM na poziomie Excellent. Projekt kompleksu przewiduje zastosowanie nowoczesnych, energooszczędnych i przyjaznych środowisku rozwiązań technologicznych.

