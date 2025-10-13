Debata Muratora: Dyrektywa EPDB Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Nowy rozdział logistyki w Szczecinie – Trzebusz II w realizacji

Budowa kompleksu Panattoni Park Szczecin Trzebusz II rozpoczęła się pod koniec sierpnia bieżącego roku. Inwestycja powstaje we wschodniej części Szczecina, w pobliżu drogi ekspresowej S3 oraz autostrady A6. Lokalizacja zapewnia dobre warunki do obsługi zarówno rynku krajowego, jak i międzynarodowego – dzięki bliskości granicy niemieckiej oraz portu w Szczecinie. Kompleks położony jest zaledwie 15 km od centrum miasta i około 160 km od Berlina.

Panattoni Park Szczecin Trzebusz II zostanie poddany certyfikacji w systemie BREEAM na poziomie Excellent. Projekt kompleksu przewiduje zastosowanie nowoczesnych, energooszczędnych i przyjaznych środowisku rozwiązań technologicznych. Docelowo park ma osiągnąć powierzchnię blisko 102 000 mkw., a w kolejnych etapach inwestycja zostanie rozbudowana o dwa dodatkowe budynki.

Rohlig SUUS Logistics – nowy najemca Panattoni Park Szczecin Trzebusz II

Choć budowa kompleksu dopiero się rozpoczęła, Panattoni Park Szczecin Trzebusz II już pozyskał nowego najemcę – firmę Rohlig SUUS Logistics, największego polskiego operatora logistycznego. Swoją działalność w obiekcie firma rozpocznie w II kwartale 2026 roku, zajmując blisko 15 500 m kw.

Rosnące znaczeni kompleksu i regionu

Pani Weronika Mioduszewska, Associate Leasing Director w Panattoni, odpowiedzialna za region Pomorza Zachodniego, komentuje rosnące znaczenie kompleksu:

Decyzja Rohlig SUUS Logistics o wyborze Panattoni Park Szczecin Trzebusz II potwierdza rosnące znaczenie Szczecina jako hubu logistycznego dla Polski północno-zachodniej. Lokalizacja, infrastruktura oraz możliwość dalszej rozbudowy kompleksu sprawiają, że park stanowi idealne miejsce dla firm rozwijających działalność na styku rynków polskiego i niemieckiego.

Z perspektywy rynku, Pomorze Zachodnie zyskuje coraz większe znaczenie jako strategiczny punkt na logistycznej mapie Europy. O roli regionu, jego potencjale oraz planach rozwojowych opowiada Pan Marcin Grzelak, Regional Director, Rohlig SUUS Logistics:

Pomorze Zachodnie to jeden z kluczowych ośrodków logistycznych w Polsce. Pełni rolę hubu dystrybucyjnego do Skandynawii, Niemiec i na rynek krajowy, a konsekwentny rozwój infrastruktury – w tym planowana rozbudowa portu kontenerowego w Świnoujściu – wzmacnia jego pozycję w globalnych łańcuchach dostaw. W obliczu coraz częstszych zawirowań na szlakach transportowych widzimy, że firmy stawiają na odporność biznesową, lokując zapasy i produkcję bliżej rynków docelowych, co dodatkowo napędza popyt na usługi logistyczne w regionie. Jesteśmy obecni w Szczecinie od ponad 15 lat, prowadząc operacje w dwóch magazynach. Teraz skonsolidujemy je w jednym centrum logistycznym, zwiększając nasze możliwości i efektywność, aby jeszcze sprawniej wspierać klientów i w pełni wykorzystać szanse biznesowe, jakie niesie rozwój regionu.

