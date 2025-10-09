MuratorPlus: Przebudowa węzła kolejowego w Katowicach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nowoczesna inwestycja w sercu Warszawy

Upper One to nowoczesny wieżowiec biurowy, który powstaje w Warszawie, przy skrzyżowaniu alei Jana Pawła II i ulicy Grzybowskiej. Budynek będzie miał 34 piętra i około 131,5 metra wysokości. Projekt biurowca opracowała polska pracownia Medusa Group, która – we współpracy z austriackim biurem MHM Architects – stworzyła także koncepcję architektoniczną hotelu. Projektanci postawili na elegancką, szklaną fasadą i zrównoważone podejście do środowiska. Upper One ma oferować nowoczesne przestrzenie biurowe klasy A oraz liczne udogodnienia dla najemców.

Imponujące tempo prac budowlanych

Obiekt jest w trakcie realizacji – pnie się w górę w tempie jednej lub półtora kondygnacji na tydzień. Aktualnie budynek osiągnął 14. piętro, co oznacza, że w niespełna pół roku od rozpoczęcia prac nad częścią nadziemną zrealizowano już 41% jego docelowej wysokości. Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma STRABAG Real Estate. To obecnie największa inwestycja biurowa w budowie w Warszawie, a jej zakończenie planowane jest na 2027 rok.

Pan Piotr Kolasa, dyrektor projektu z ramienia generalnego wykonawcy Upper One, spółki STRABAG, podsumowuje aktualny stan realizacji inwestycji Upper One:

Aktualnie betonujemy słupy i zbroimy stropy na bieżących kondygnacjach. Jednocześnie pracujemy między innymi nad konstrukcją stalową wind panoramicznych oraz wykonujemy instalacje wentylacyjne i niskoprądowe oraz system mgły wodnej. Do tej pory w ramach realizacji części biurowej wykorzystaliśmy 7 455 metrów sześciennych betonu i 956 ton stali zbrojeniowej. W przypadku segmentu hotelowego zużyliśmy odpowiednio: 2 156 metrów sześciennych betonu, 299 ton stali zbrojeniowej i 25 ton stali konstrukcyjnej.

i Autor: Przemysław Zańko-Gulczyński

Nowoczesne technologie na placu budowy Upper One

Prace postępują w szybkim tempie, a zgodnie z harmonogramem jeszcze w tym kwartale planowane jest rozpoczęcie montażu elewacji biurowca. W realizacji projektu zastosowano nowoczesne technologie prefabrykacji – m.in. prefabrykowane biegi schodowe w klatkach oraz w pełni wyposażone moduły łazienek hotelowych, co znacząco przyspiesza proces budowy i podnosi jej jakość.

Upper One z prestiżową oceną ESG „Best Market Practice”

Inwestycję poddano niezależnej ekspertyzie ESG, którą przeprowadziła firma Cushman & Wakefield. Projekt budynku biurowego Upper One uzyskał ocenę „Best Market Practice”, co potwierdza jego zgodność z najlepszymi praktykami rynkowymi i plasuje go w europejskiej czołówce.

Kompleks biurowy z funkcją hotelową

Co ciekawe, równolegle z budynkiem biurowym powstaje również pierwszy w stolicy obiekt sieci The Cloud One Hotel. Obie części tworzące kompleks są realizowane jednocześnie. Część biurowa Upper One zaoferuje 35 900 mkw. ultranowoczesnej powierzchni pracy, natomiast hotel będzie dysponować 362 pokojami.

Pan Henryk Bilski, Leasing Director w spółce deweloperskiej STRABAG Real Estate, wyjaśnia, że Upper One to największa inwestycja biurowa aktualnie realizowana w Warszawie. Projekt odpowiada za ponad 27% całkowitej nowej podaży powierzchni biurowej w mieście, co czyni go kluczowym przedsięwzięciem na stołecznym rynku nieruchomości komercyjnych:

Obecnie w Warszawie w realizacji znajduje się około 130 000 mkw. powierzchni biurowej. Nasz projekt odpowiada więc za ponad 27% nowej podaży, co czyni go największą inwestycją biurową w budowie. Ponadto w ramach Upper One powstaje drugi w Polsce hotel pod szyldem The Cloud One – jego docelowa wysokość to 55 metrów, czyli 17 pięter.

i Autor: Przemysław Zańko-Gulczyński

Źródło: STRABAG Real Estate GmbH

