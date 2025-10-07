Gigantyczny hotel Gołębiewski w Pobierowie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Symboliczne zainaugurowanie budowy nowego centrum logistycznego Żabki pod Łodzią odbyło się 1 października bieżącego roku. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, w tym: wicemarszałek Piotr Wojtysiak, starosta Mateusz Karwowski i burmistrz Mateusz Kamiński, a także reprezentanci inwestora oraz generalnego wykonawcy – firmy Dekpol Budownictwo.

W półautomatycznym centrum logistycznym o powierzchni blisko 42 tys. m² zaplanowano m.in.: chłodnię, mroźnię, strefę automatycznej kompletacji oraz część biurowo-socjalną. Firma Dekpol Budownictwo, jako generalny wykonawca, odpowiada również za realizację infrastruktury towarzyszącej, w tym fragmentu drogi publicznej.

i Autor: Dekpol Budownictwo/ Materiały prasowe Nowe centrum dystrybucyjne Żabki pod Łodzią

Jak przebiega budowa centrum logistycznego Żabki w Rzgowie?

Inwestycja realizowana jest w formule „Zaprojektuj i Wybuduj”, co oznacza kompleksowe wsparcie inwestora zarówno w procesie projektowym, jak i wykonawczym. Zespół Dekpol Budownictwo odpowiada za pozyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń, a także prowadzi uzgodnienia z gestorami sieci, zarządcami dróg i administracją środowiskową. Dzięki temu prace przebiegają płynnie i zgodnie z harmonogramem.

Zakończono już podbudowę pod posadzkę oraz wykonano wykopy pod stopy i ławy fundamentowe. Obecnie trwa montaż prefabrykowanej konstrukcji żelbetowej oraz konstrukcji stalowej dachu. Zamknięcie bryły budynku planowane jest do końca roku.

W trakcie realizacji inwestycji wykorzystywane są nowoczesne technologie i zasoby Grupy Dekpol. Spółka Betpref dostarcza prefabrykaty, natomiast prace ziemne i drogowe prowadzone są przy użyciu własnego parku maszynowego Dekpolu.

Centrum logistyczne w Rzgowie to już dziewiąty tego typu obiekt Żabki. Regionalna baza będzie obsługiwała sklepy z centralnej części kraju. Generalny wykonawca planuje zakończyć prace w drugiej połowie 2026 roku, a rozpoczęcie działalności operacyjnej centrum przewidziane jest na rok 2027.

Komentarze uczestników inauguracji inwestycji

i Autor: Dekpol Budownictwo/ Materiały prasowe Nowe centrum dystrybucyjne Żabki pod Łodzią

Wicemarszałek województwa łódzkiego Piotr Wojtysiak zwrócił uwagę na rosnącą rolę regionu w logistyce i znaczenie inwestycji, takich jak centrum Żabki:

Województwo łódzkie od lat buduje swoją pozycję jako logistyczne serce Polski – miejsce, gdzie krzyżują się najważniejsze szlaki komunikacyjne kraju i Europy. Dlatego nieprzypadkowo kolejne firmy wybierają właśnie nasz region, aby rozwijać tu swoje inwestycje. Nowoczesne centrum logistyczne Żabki jest tego najlepszym przykładem, ale zachęcamy kolejnych inwestorów do wybierania Łódzkiego na miejsce realizacji swoich przedsięwzięć.

Z entuzjazmem o projekcie wypowiedział się także Mateusz Kamiński, burmistrz Rzgowa – miasta, w którym realizowana jest inwestycja:

To inwestycja, która nie tylko podnosi prestiż naszego miasta, ale przede wszystkim daje realne korzyści mieszkańcom i lokalnej gospodarce. Dzięki tej inwestycji powstaną nowe miejsca pracy, a gmina zyska stabilnego partnera, który wnosi do naszego regionu innowacyjne rozwiązania i nowoczesne standardy zarządzania. Rzgów jest dynamicznie rozwijającą się gminą, a obecność tak dużego i rozpoznawalnego przedsiębiorstwa potwierdza, że jesteśmy atrakcyjnym miejscem do inwestowania. Cieszę się, że wspólnie będziemy mogli budować przyszłość naszego miasta w oparciu o zrównoważony rozwój i współpracę z biznesem.

Jak podkreśla Jacek Hnatiuk, Dyrektor Wykonawczy i Członek Zarządu Dekpol Budownictwo, inwestycja realizowana jest zgodnie z planem, w ścisłej współpracy z inwestorem i władzami lokalnymi:

Budowa przebiega zgodnie z harmonogramem, w oparciu o partnerską współpracę z inwestorem i władzami lokalnymi. To kolejny obiekt w naszym portfolio przygotowywany pod międzynarodową certyfikację BREEAM, stanowiącą dowód najwyższej jakości inwestycji. Doceniamy także, że inwestor zdecydował się na kompleksową formułę Zaprojektuj i Wybuduj, zdecydowanie usprawniającą realizację tak strategicznego przedsięwzięcia.

O roli centrum w strategii rozwoju sieci handlowej mówił Przemysław Kijewski, Chief Operating (COO) Officer Żabka Polska, wskazując na jego kluczowe znaczenie dla efektywności łańcucha dostaw:

Logistyka jest jednym z głównych filarów rozwoju naszej sieci. Otwarcie nowego centrum logistycznego pozwoli nam nie tylko zwiększyć efektywność całego łańcucha dostaw i usprawni strukturę logistyczną, ale również zagwarantuje sprawną i kompleksową obsługę dostaw do ponad 11 800 sklepów w całej sieci. Inwestycja ta to również realny wkład w rozwój regionu – dzięki niej powstanie kilkaset nowych miejsc pracy, co stanowi istotną wartość dla lokalnej społeczności.

Źródło: Dekpol Budownictwo

