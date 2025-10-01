Robot murarski Walter Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Szczegóły transakcji najmu

Globalny dostawca usług logistycznych wynajął 34 450 mkw. powierzchni w CTPark Sulechów, zlokalizowanym zaledwie 70 km od granicy z Niemcami. To blisko 46% powierzchni dostępnej w ramach pierwszego etapu inwestycji. Na powierzchnie magazynowe zostanie przeznaczonych 33 376 mkw., natomiast moduł biurowy zajmie 1 074 mkw. Najemca rozpocznie działalność w obiekcie na przełomie III i IV kwartału bieżącego roku. W transakcji najmu pośredniczyła agencja doradcza SQM Advisory.

Pan Wojciech Nowicki, Partner w SQM Advisory, wyjaśnia, z jakimi wyzwaniami wiązała się realizacja projektu:

Projekt o tak wysokim stopniu złożoności wymagał umiejętności dopasowania rozwiązań pod konkretne potrzeby operacyjne najemcy oraz końcowego odbiorcy usług. Analizowaliśmy różne lokalizacje w zachodniej Polsce, a CTPark Sulechów wyróżnił się jako opcja najlepiej odpowiadająca na krytyczne wymagania projektu zarówno z poziomu lokalizacji, wielkości dostępnej powierzchni, jej układu funkcjonalnego, jak i wyjściowej specyfikacji technicznej. Ten projekt to doskonały przykład, jak kolektywny wysiłek zaangażowanych stron, może przełożyć się na konkretne przewagi operacyjne oraz sukces w doprowadzeniu postępowania przetargowego do końca.

CTPark Sulechów – nowa alternatywa na logistycznej mapie zachodniej Polski

Zaplecze w postaci bliskości granicy z Niemcami oraz dobrze rozwiniętej infrastruktury transportowej czyni z CTPark Sulechów atrakcyjną alternatywę dla głównych lokalizacji logistycznych w zachodniej Polsce. Znaczenie obiektu systematycznie rośnie. W pierwszym etapie inwestycji powstał budynek o powierzchni 74 995 mkw., a w planach znajduje się budowa drugiej hali o metrażu 12 837 mkw. Najemcą w CTPark Sulechów jest również polski producent foteli gamingowych i mebli metalowych – firma Domator24.

Rola nowoczesnych magazynów w rozwoju logistyki

O roli nowoczesnych przestrzeni magazynowych w rozwoju logistyki mówi Sandra Winiarska, Senior Business Developer w CTP Polska:

Magazyny to dziś znacznie więcej niż tylko powierzchnia – to kluczowe ogniwo napędzające logistykę kontraktową i e-commerce. Odpowiednio zaprojektowana przestrzeń umożliwia sprawne zarządzanie przepływem towarów, szybką realizację zamówień oraz skalowanie procesów. Tym samym globalne firmy coraz częściej wybierają Polskę – zarówno ze względu na jakość dostępnej infrastruktury, jak i strategiczne położenie, ułatwiające dystrybucję do Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej.

Źródło: CTP

