60 mln euro za park pod Rzeszowem

Panattoni sprzedał jeden ze swoich parków logistyczno-dystrybucyjnych. Transakcja dotyczy Panattoni Park Rzeszów North – w pełni skomercjalizowanego kompleksu o powierzchni 90 tys. mkw. Nowym właścicielem została Arete Investment Group, paneuropejska firma zarządzająca aktywami, która zapłaciła za nieruchomość blisko 60 mln euro.

Jak podkreśla Marek Dobrzycki, Partner w Panattoni, transakcja odzwierciedla rosnące zainteresowanie zagranicznych inwestorów polskim rynkiem logistycznym:

Polska to dziś kluczowy punkt na logistycznej mapie Europy – rozwój nearshoringu i silny popyt ze strony najemców sprawiają, że rynek staje się coraz atrakcyjniejszy dla globalnych inwestorów. Obiekty takie jak Panattoni Park Rzeszów North – dzięki swojej skali, długoterminowej umowie najmu i profilowi zrównoważonego rozwoju – udowadniają, że kapitał instytucjonalny coraz chętniej kieruje się ku Polsce i całemu regionowi Europy Środkowo-Wschodniej.

Panattoni Park Rzeszów North

Nowoczesny kompleks logistyczny tworzą dwa budynki klasy A, których budowa została zakończona na początku 2023 roku. Dzięki strategicznej lokalizacji obiekt oferuje doskonałe połączenia komunikacyjne – znajduje się tuż przy autostradzie A4 i drodze ekspresowej S19, a od lotniska Rzeszów–Jasionka dzieli go zaledwie kilometr.

Głównym najemcą kompleksu jest Grupa LPP, dla której obiekt pełni rolę jednego z kluczowych hubów logistycznych. Centrum umożliwia obsługę klientów e-commerce w całej Europie Środkowo-Wschodniej, m.in. w Niemczech, Czechach, na Słowacji, Węgrzech i w Ukrainie. Może realizować nawet 100 000 zamówień dziennie i pomieścić ponad 7 milionów produktów.

Rozwiązania zastosowane na terenie parku obejmują:

oświetlenie LED z czujnikami światła dziennego,

instalacje oszczędzające wodę,

stacje ładowania samochodów elektrycznych,

wiaty rowerowe wyposażone w punkty ładowania i naprawy,

tereny zielone zaprojektowane z myślą o bioróżnorodności, w tym łąki kwietne oraz siedliska dla owadów.

Michał Stanisławski, Co-Head of Capital Markets Poland w Panattoni, podsumował znaczenie tej transakcji:

Ta transakcja podkreśla płynność polskiego rynku logistycznego oraz apetyt globalnych inwestorów na dobrze zlokalizowane, w pełni wynajęte obiekty przemysłowe. Sprzedaż na rzecz Arete ponownie potwierdza, że długoterminowa strategia Panattoni, zakładająca realizację zrównoważonych i przyszłościowych projektów, jest doskonale dopasowana do oczekiwań inwestorów.

Źródło: Panattoni

