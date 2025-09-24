Debata Muratora: Dyrektywa EPDB Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Centrum Biurowe Neptun – jeden z najbardziej rozpoznawalnych biurowców Trójmiasta – przechodzi modernizację. W obiekcie, który został oddany do użytku w 2014 roku, planowane są istotne zmiany mające na celu poprawę komfortu pracy, podniesienie standardów ESG, zwiększenie efektywności energetycznej oraz wzmocnienie atrakcyjności dla najemców. Wymienione zostaną kluczowe systemy budynkowe, a także powstanie nowoczesne, funkcjonalne lobby. Prace już trwają, a ich zakończenie zaplanowano na koniec IV kwartału 2025 roku.

Centrum Biurowe Neptun w Gdańsku

Lokalizacja Neptuna – widok na morze i doskonała komunikacja

Biurowiec wyróżnia się dogodną lokalizacją, oferując z wyższych pięter widok na panoramę miasta oraz Zatokę Gdańską. Obiekt znajduje się przy al. Grunwaldzkiej 103a, w bezpośrednim sąsiedztwie przystanków autobusowych i tramwajowych, a zaledwie 300 metrów dalej usytuowana jest stacja SKM, PKM oraz PKP Gdańsk Wrzeszcz. Neptun, 18-piętrowy budynek, uzyskał certyfikat BREEAM In-Use (Asset Performance) na poziomie Excellent. Dzięki ponadczasowej architekturze doskonale wpisuje się w miejską tkankę.

Dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku oraz rosnące wymagania w zakresie energooszczędności, well-beingu użytkowników i wpływu budynków na środowisko skłoniły właściciela obiektu – spółkę zarządzaną przez CBRE Investment Management (CBRE IM) – do podjęcia decyzji o modernizacji Centrum Biurowego Neptun. Za jej przeprowadzenie oraz zarządzanie budynkiem odpowiada międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield.

Zrównoważona modernizacja zamiast budowy nowego obiektu

Właściciel Neptuna zdecydował się na modernizację obiektu, co pozwoliło znacząco zmniejszyć ślad węglowy w porównaniu z wyburzeniem lub budową nowego budynku. Prace prowadzone są zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Projektanci zdecydowali się na maksymalne wykorzystanie istniejących elementów – m.in. zachowano oryginalną granitową posadzkę, ograniczając zużycie nowych materiałów.

Zaplanowano odświeżenie stref wspólnych oraz wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które podniosą komfort użytkowania i efektywność energetyczną. Dzięki temu budynek spełni standardy dostosowane do obecnych wymagań pracy.

To przemyślany i dopracowany projekt. Przez ponad pół roku przygotowywano się do jego wdrożenia – prowadzono spotkania warsztatowe i tworzono wizualizacje. Zaplanowano przestrzeń, która będzie wizytówką budynku oraz pozostanie funkcjonalna, trwała i przyjazna użytkownikom na długie lata.

Nowoczesna aranżacja wnętrz i innowacyjne technologie

W projekcie zaplanowano wykorzystanie wyłącznie materiałów najwyższej jakości – granitu na posadzkach, płyt włókno-cementowych oraz tapety ryflowanej, co ma zapewnić elegancję i trwałość. Zmieniona kolorystyka, nowe elementy dekoracyjne oraz rozjaśniona przestrzeń sprawią, że lobby Neptuna zyska bardziej otwartą i przyjazną atmosferę.

Jednym z ciekawszych elementów nowej aranżacji będzie oświetlenie marki Kriska Decor, wykonane z łańcuszków z anodyzowanego aluminium, zawieszonych pod wysokim sufitem w lobby. To rozwiązanie, stosowane przez znanych światowych projektantów, takich jak Patricia Urquiola czy Philippe Starck.

Centrum Biurowe Neptun w Gdańsku

Wraz z nową aranżacją lobby wdrażana jest również wymiana kluczowych systemów zarządzania budynkiem. Zainstalowany zostanie nowoczesny system kontroli dostępu wykorzystujący technologie Bluetooth, NFC oraz kody QR, a także inteligentny system BMS z zaawansowanymi algorytmami optymalizacji, który poprawi efektywność energetyczną i komfort użytkowników.

Komentarze osób związanych z inwestycją

Jak podkreśla Maria Pustułka, Asset Manager w CBRE Investment Management:

Neptun to ikona biurowa Gdańska, której atuty – lokalizacja, unikalne widoki i ponadczasowa bryła – chcemy uzupełnić o nowoczesne rozwiązania odpowiadające na oczekiwania najemców i wymogi ESG. Dzięki modernizacji budynek zyska na atrakcyjności, jak również będzie też gotowy na wyzwania i szybko zmieniające się potrzeby jego użytkowników.

Bogumiła Kompowska, Head of Design & Build Poland, Project & Development Services, w Cushman & Wakefield, opowiada o celach modernizacji:

Od początku zależało nam na stworzeniu lobby, które będzie jasne, otwarte i ponadczasowe, a jednocześnie zrealizowane z poszanowaniem środowiska. Dzięki formule Design & Build i bliskiej współpracy z właścicielem mogliśmy wypracować rozwiązania, które łączą design z odpowiedzialnością. Przebudowa Centrum Biurowego Neptun będzie dobrym benchmarkiem dla innych ponad 10-letnich obiektów.

Dorota Piątek, Property Manager, Asset Services EMEA w Cushman & Wakefield, podkreśla znaczenie modernizacji:

Nowe lobby Neptuna stanie się nie tylko wizytówką budynku, ale także miejscem, które zaprasza, inspiruje i podkreśla prestiż lokalizacji. Modernizacja pokazuje, że dzięki partnerskiej współpracy, odważnym decyzjom i dbałości o detale można stworzyć przestrzeń, która łączy estetykę, funkcjonalność i odpowiedzialność. Nie trzeba budować od nowa, żeby stworzyć nową jakość nieruchomości.

Sylwester Marchewka, Head of Asset Services Operations & Technical Poland, Cushman & Wakefield, podkreśla:

Zadbaliśmy o to, aby modernizacja budynku szła w parze z technologią i efektywnością. Nowe systemy BMS i kontroli dostępu zapewnią najemcom bezpieczeństwo i komfort oraz realne oszczędności energetyczne.

Źródło: Cushman & Wakefield

