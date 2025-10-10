Rusza budowa hotelu Arche Olejarnia Szczecin. Dawny obiekt przemysłowy zyska nowe życie

Przemysław Zańko-Gulczyński
2025-10-10 11:40

Budynek starej olejarni w Szczecinie przestanie straszyć dzięki Grupie Arche. W październiku 2025 r. ruszyła przebudowa, dzięki której obiekt stanie się luksusowym hotelem Arche Olejarnia Szczecin. Zaplanowano także część konferencyjną i eventową. Przypomnijmy, że budynek znalazł się w rękach znanego hotelarza w 2023 r.

Przemiana starej olejarni w Szczecinie

Autor: Po lewej: Wikimedia Commons/Kapitel/domena publiczna. Po prawej: mat. pras. Grupy Arche/ Materiały prasowe Tak ma zmienić się stara olejarnia w Szczecinie.
Zabytkowa stara olejarnia w Szczecinie zmienia się w hotel Arche Olejarnia Szczecin

Stara olejarnia na Golęcinie przy ul. Dębogórskiej 31–33 przez lata popadała w ruinę. Rozpoczęta w 2005 r. próba remontu przez Fundację Balet powiodła się tylko częściowo, ale jego koszty przerosły inwestora i w 2013 r. obiekt wrócił w ręce miasta. Teraz pora na kolejną próbę, którą zamierza przeprowadzić Grupa Arche. Nowy właściciel nabył obiekt w listopadzie 2023 r. W październiku 2025 r. ogłoszono start przebudowy.

Zgodnie z zapisami umowy, nowy właściciel w ciągu 30 miesięcy ma sporządzić dokumentację projektową i uzyskać wszelkie niezbędne do realizacji inwestycji pozwolenia (...), a w ciągu 60 miesięcy - doprowadzić obiekt do stanu zamkniętego i ukończyć pełen zakres prac remontowo-adaptacyjnych oraz przeprowadzić konserwację estetyczną elewacji – podawało jesienią 2023 miasto. – Zgodnie z uchwałą Rady Miasta na zakup starej olejarni udzielona została bonifikata wysokości 99 proc. Cena, za jaką nieruchomość sprzedano to 500 tys. zł.

W pamiętającym wiek XIX industrialnym budynku powstanie hotel z częścią konferencyjną oraz eventową. W wyniku planowanych prac powstaną dwa budynki o 8500 m² powierzchni użytkowej. Pomieszczą one:

  • blisko 200 pokoi hotelowych (248 miejsc noclegowych),
  • 2 bary o łącznej powierzchni 580 m²,
  • 2 przestronne sale restauracyjne (ok. 920 m²),
  • 3 nowoczesne sale konferencyjne (ok. 1250 m²),
  • kameralny basen z sauną na najwyższej kondygnacji,
  • strefę SPA oraz salę ćwiczeń,
  • lokale usługowe i rzemieślnicze.

Te ostatnie służyć będą m.in. Fundacji Leny Grochowskiej (żony właściciela Arche), ale zapowiedziano też ogólnodostępne wydarzenia kulturalne oraz warsztaty ceramiczne w pomieszczeniach fundacji.

Prace przy starej olejarni mają zakończyć się w 2028 r. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków, a zatem nad wszystkim będzie czuwał konserwator.

– Nasza firma zobowiązuje się do zachowania jej historycznego charakteru i wartości oraz do przeprowadzenia niezbędnych prac renowacyjnych zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków – informuje na swojej stronie Grupa Arche.

Stara olejarnia w Szczecinie przed remontem

Autor: Wikimedia Commons/Kapitel/domena publiczna/ Creative Commons Stara olejarnia w Szczecinie przed remontem
Stara olejarnia w Szczecinie po remoncie

Autor: Grupa Arche/ Materiały prasowe Stara olejarnia w Szczecinie po remoncie

Grupa Arche to specjaliści od remontów starych budynków

Przypomnijmy, że Grupa Arche specjalizuje się w renowacjach starych budynków i dawaniu im drugiego życia. Większość z nich przekształcana jest w hotele. Grupa ma na koncie prace m.in. w takich obiektach jak:

Wśród inwestycji zaplanowanych przez Grupę Arche na kolejne lata są m.in. remont warszawskiego Fortu Szczęśliwice, Pałacu Donnersmarcków w Siemianowicach Śląskich oraz Królewskiej Papierni w Konstancinie.

– Zabytkowe obiekty bardzo dobrze kumulują wartość, a po ich rewitalizacji tylko drożeją. Jednocześnie w przeciwieństwie do nowych, od razu mają w sobie dużą wartość historyczną, a to przyciąga inwestorów i turystów – tłumaczy w rozmowie z Newserią Biznes Władysław Grochowski prezes Grupy Arche SA.

Stara olejarnia sprzedana za 1% wartości. Dlaczego tak tanio?

Można powiedzieć, że Grupa Arche kupiła starą olejarnię w Szczecinie po niezwykle atrakcyjnej cenie. Miasto zastosowało bowiem (za zgodą rady miasta) 99-procentową bonifikatę, czyli sprzedało zabytek za 1% wartości, czyli 500 tys. zł. Dlaczego cena była tak niska? Oficjalnie podano, iż chodzi o wpis obiektu do rejestru zabytków. Najprawdopodobniej chodziło jednak również o fatalny stan budynku, z którego zostały właściwie tylko gołe mury. Koszty remontu będą więc astronomiczne.

Z jednej strony tak niska cena sprzedaży to dla miasta strata, z drugiej jednak warto trzeźwo zauważyć, że uzyskanie wyższej kwoty było mało prawdopodobne. Zły stan zabytku powodował, że miastu przez lata nie udawało się go sprzedać, a gdy w 2005 r. w końcu się to udało, koniec końców olejarnia i tak powróciła do miasta. Lepiej więc chyba spojrzeć na zakup zabytku przez Grupę Arche jak na jedyną realną szansę na remont budynku.

– Kapitalna wiadomość. Stara Olejarnia z szansą na drugie życie! (…) Kto choć trochę orientuje się w branży doskonale wie, że trudno o solidniejszego inwestora. W obiekcie powstanie hotel z zapleczem eventowym i konferencyjnym. Nie mogę się doczekać efektów – napisał na Facebooku prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

