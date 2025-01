Fort Szczęśliwice w Warszawie zostanie wyremontowany. Grupa Arche chce wskrzesić zabytek na Ochocie

Zobacz galerię 11 zdjęć Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Fort Szczęśliwice przed rewitalizacją

Fort Szczęśliwice w Warszawie od lat błaga o remont. Od 2004 r. żaden z prywatnych właścicieli obiektu nie podjął się jednak tego zadania. W 2023 r. dawny fort znalazł się jednak w rękach Grupy Arche, słynącej z przywracania zabytków do życia. Jak ma się zmienić położona na Ochocie część XIX-wiecznej Twierdzy Warszawa?

Fort Szczęśliwice kupiony przez Grupę Arche za 63 mln zł. Co tu powstanie?

Wpisany do gminnej ewidencji zabytków Fort Szczęśliwice w dzielnicy Ochota niszczeje od lat. To element XIX-wiecznej Twierdzy Warszawa, czyli pierścienia umocnień okalającego stolicę (wzdłuż jej ówczesnych granic). Przez lata część warszawskich fortów doczekała się renowacji, czego przykładem jest choćby odrestaurowany w 2021 r. Fort Służew. Takiego szczęścia nie miał dotąd obiekt na Ochocie, jednak wszystko wskazuje na to, że i on odzyska dawny blask. Przypomnijmy, że chodzi o obiekt przy ul. Śmigłowca w Warszawie, niedaleko ROD Fort Szczęśliwice oraz centrum handlowego Blue City.

Pod koniec listopada 2023 r. pojawiła się informacja, że Fort Szczęśliwice został kupiony przez Grupę Arche od poprzedniego właściciela, którym był turecki przedsiębiorca Sabri Bekdas. Kwota transakcji to aż 63 mln zł (15 mln dolarów). Jak dowiedziało się Radio Dla Ciebie, po renowacji w Forcie Szczęśliwice powstanie sala konferencyjna na 3000 osób i hotel na 1000 osób.

Na razie nie wiadomo, kiedy remont mógłby się rozpocząć. Nowy właściciel powoli przygotowuje się jednak do inwestycji: w październiku 2024 r. inwestor zaczął starać się o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, czyli kluczowego dokumentu niezbędnego, żeby później uzyskać pozwolenie na budowę. Warto przypomnieć, że polska Grupa Arche jest znana z przekształcania zaniedbanych budowli, głównie przemysłowych, w dobrze prosperujące obiekty komercyjne (przykładem może być np. metamorfoza Cukrowni Żnin).

– Sprzedaż dotyczy terenu samego fortu wewnątrz fosy, fosy oraz jej skarp od strony ogródków działkowych, a także droga dojazdowej od ul. Śmigłowca (działki nr 4/1 i 8 z obrębu 2-03-11) – poinformowano na facebookowej grupie Ochocianie Sąsiedzi.

Dużym atutem jest lokalizacja fortu – w jego bezpośredniej bliskości rozciągają się co prawda głównie ogrody działkowe, ale niedaleko znajdują się biura i centrum handlowe, a w przyszłości przy ul. Śmigłowca ma powstać stacja 5. linii metra w Warszawie. Miejsce to stanie się więc znakomicie skomunikowane.

Zobacz galerię 11 zdjęć Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Fort Szczęśliwice przed rewitalizacją

Jak zmieni się Fort Szczęśliwice? Plan zagospodarowania daje spore możliwości

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na terenie Fortu Szczęśliwice dopuszczalne są funkcje:

biurowa,

hotelowa,

gastronomiczna.

Biorąc to pod uwagę, jak po renowacji ożyły okolice m.in. Fortu Służew i Fortu Mokotów, gdzie w dawnych umocnieniach funkcjonują dziś m.in. restauracje, można spodziewać się ogromnej zmiany w tej części Ochoty.

Zobacz galerię: Tak zmienił się Fort Mokotów w Warszawie

Zobacz galerię 7 zdjęć Autor: Szymon Starnawski Fort M (Mokotów) to fort pierścienia wewnętrznego Twierdzy Warszawa, wzniesiony w latach 80. XIX wieku, znajdujący się przy ul. Racławickiej 99. Zdobył nagrodę w prestiżowym konkursie nagrody roku 2023 SARP w kategorii "Architektura w przestrzeni dziedzictwa".

Co ważne, pozwolenie na budowę (przebudowę) będzie musiało być uzgodnione z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Nie ma więc raczej ryzyka, że pozostałości fortu zostaną wyburzone. Co więcej, plan miejscowy przewiduje pozostawienie obiektów fortecznych oraz zachowanie minimum 60% powierzchni biologicznie czynnej. Nie powinno zatem dojść również do zbytniego przetrzebienia zieleni.

Fort Szczęśliwice – zdjęcia. Dziś to zarośnięta ruina

Poniżej prezentujemy zdjęcia Fortu Szczęśliwice ukazujące jego stan obecny. Obiekt jest dziś opuszczony i porośnięty dziką zielenią, a teren fortu – zaśmiecony. Obszar fortu jest czasem odwiedzany przez spacerowiczów, zdarzają się tu także jednak libacje alkoholowe.

Zobacz galerię 11 zdjęć Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Fort Szczęśliwice przed rewitalizacją

Fort Szczęśliwice – właściciel. Kim jest Grupa Arche?

Aktualnie właścicielem Fortu Szczęśliwice jest Grupa Arche, zarządzana przez Władysława Grochowskiego. Spółka zajmuje się przede wszystkim działalnością hotelową (sieć 18 hoteli Arche) oraz deweloperską, ale osiąga przychody również z działalności gastronomicznej oraz sprzedaży prefabrykatów i mebli.

Jednym z wyróżników Grupy Arche na rynku hotelowym jest inwestowanie w obiekty zabytkowe. Spółka nabywa opuszczone budynki, m.in. poprzemysłowe i przekształca je w hotele. Tak stało się m.in. z cukrownią w Żninie, fabryką samolotów w Mielnie oraz koszarami w Górze Kalwarii. W planach Grupy są kolejne renowacje, m.in. starej olejarni w Szczecinie, która również ma przemienić się w hotel.

