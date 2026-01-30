MLP Business Park Poznań powiększy się o trzy hale

Rozmowa Muratora: Janusz Komurkiewicz, 35-lecie Fakro, Dach Formu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Trzy nowe obiekty biurowo-magazynowe

Kompleks MLP Business Park Poznań zostanie rozbudowany o trzy obiekty biurowo-wystawiennicze z zapleczami magazynowymi oraz pełną infrastrukturą towarzyszącą. W pierwszym budynku powstanie hala o powierzchni blisko 4 tys. mkw. oraz dwukondygnacyjna część biurowa oferująca około 1,4 tys. mkw. Kolejne dwa to hale po około 3,5 tys. mkw. oraz jednokondygnacyjne powierzchnie biurowe o powierzchni po około 700 mkw.

Dobrze skomunikowana lokalizacja miejska

Położony zaledwie 9 km od centrum miasta MLP Business Park Poznań znajduje się na 13,3 ha działce przy ulicy Wołczyńskiej 18. Docelowo ma zapewnić 49,9 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni. Najemcy mogą również skorzystać z oferty przestrzeni biurowej wykończonej w stylu industrialnym w modułach od 200 mkw. do 1 500 mkw.

Specyfikacja techniczna MLP Business Park Poznań:

klimatyzacja i otwierane okna,

pełna infrastruktura okablowania – elektryczne, telefoniczne i komputerowe, w tym szybki dostęp do internetu przez światłowód,

kontrola dostępu, czujniki dymu oraz całodobowa ochrona,

parkiet drewniany i ścianki działowe,

recepcja.

Szybki dojazd zarówno samochodem, jak i komunikacją miejską to duża zaleta kompleksu. W sąsiedztwie znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe, a nieopodal stacja kolejowa PKP Junikowo. Ponadto do autostrady A2 MLP Business Park Poznań dzieli zaledwie 2,5 km.

Najważniejsze odległości:

2,5 km od autostrady A2 – węzeł Poznań Komorniki,

7 km od portu lotniczego w Poznaniu,

9 km od centrum Poznania.

Sprawdź lokalizację na mapie:

Oferta dla logistyki ostatniej mili i e-commerce

To wszystko pozwala na prowadzenie szybkiej i efektywnej logistyki ostatniej mili. Ponadto kompleks stwarza również możliwość uruchomienia biura w niewielkiej odległości od ścisłego centrum Poznania. MLP Business Park Poznań wspiera działania firm z sektora branży e-commerce oraz innych podmiotów, które ze względu na charakter swojej działalności muszą mieć siedzibę w mieście i korzystać z nowoczesnych, komfortowych biur oraz powierzchni komercyjnych.

MLP Group zgodnie ze swoją strategią po zakończeniu budowy parków logistycznych utrzymuje je w swoim portfelu i samodzielnie nimi zarządza.

Źródło: MLP GROUP S.A.

