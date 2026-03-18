Deweloperski gigant wchodzi na rynek akademików

Giełdowy deweloper Develia, wraz z partnerem Mosaic Poland Holding, otrzymał kluczowe zielone światło dla wspólnego projektu budowy prywatnego akademika we Wrocławiu. Jak informuje portal propertynews.pl, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał bezwarunkową zgodę na koncentrację, co formalnie otwiera drogę do realizacji inwestycji w segmencie zakwaterowania dla studentów (PBSA).

Decyzja urzędu antymonopolowego, wydana 16 marca 2026 roku, była ostatnim warunkiem zawieszającym umowy joint venture, którą partnerzy podpisali 23 grudnia 2025 roku. Zgoda UOKiK oznacza, że wspólne przedsięwzięcie może przejść do kolejnych etapów przygotowawczych i realizacyjnych.

Warszawa Akademik przy pl. Narutowicza

Nowy akademik stanie przy Orląt Lwowskich

Projekt zakłada budowę i komercjalizację nowoczesnego budynku przeznaczonego na zakwaterowanie studentów. Obiekt, oprócz jednostek mieszkalnych, zaoferuje także przestrzeń usługową, miejsca parkingowe oraz towarzyszącą infrastrukturę. Inwestycja powstanie na działce zlokalizowanej przy ul. Orląt Lwowskich we Wrocławiu, w miejscu zapewniającym dogodny dostęp do uczelni i komunikacji miejskiej.

Szczegółowe parametry projektu, takie jak liczba miejsc dla studentów czy harmonogram budowy, nie zostały jeszcze podane do publicznej wiadomości. Spółka Develia zapowiedziała, że informacje o dalszych krokach będą przekazywane w kolejnych raportach bieżących.

Strategiczny ruch dewelopera mieszkaniowego

Wejście w segment akademików to istotny krok w stronę dywersyfikacji portfela dla Develii. Spółka, notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2007 roku i należąca do indeksu mWIG40, jest jednym z największych deweloperów mieszkaniowych w kraju. Tylko w 2024 roku firma sprzedała 3197 lokali, co pokazuje skalę jej dotychczasowej działalności.

Decyzja o zainwestowaniu w rynek PBSA wpisuje się w szerszy trend obserwowany w polskim sektorze nieruchomości. Rosnąca liczba studentów, w tym zagranicznych, oraz niedobór nowoczesnych, dobrze zlokalizowanych miejsc noclegowych sprawiają, że prywatne akademiki stają się coraz bardziej atrakcyjną klasą aktywów dla dużych inwestorów. Drugim partnerem w projekcie jest spółka Mosaic Poland Holding z siedzibą w Poznaniu.

Artykuł został napisany przy wykorzystaniu AI

Źródło: propertynews.pl

3