Nowoczesna hala kurierska

Nowoczesna hala kurierska

Znajdujący się w Głuchowie pod Poznaniem kompleks Panattoni Park Poznań XIV właśnie powiększył się o dwie hale. Jedna z nich to nowoczesna hala kurierska wybudowana w formule BTS (Build-to-Suit) dla wiodącej firmy e-commerce w Polsce. Obiekt dostarcza blisko 6 700 mkw. powierzchni. Jego budowa została ukończona terminowo pod koniec 2025 roku. Zrealizowano również ponad 1 000 mkw. nowoczesnej powierzchni socjalno-biurowej oraz blisko 500 mkw. wiat rozładunkowych. Dach budynku został wyposażony w instalację fotowoltaiczną. Prace rozpoczęły się w marcu 2025 r., a już w sierpniu Harden Construction udostępnił powierzchnię w ramach tzw. early access.

Trzysekcyjna hala magazynowa z biurami i miejscami parkingowymi

Drugi z obiektów dostarcza łącznie 13 000 mkw. Jego realizacja odbywała się w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W jednokondygnacyjnej hali o wysokości 12 m wydzielono trzy sekcje. Sekcja A (ok. 6 300 mkw.) wraz z częścią biurową o powierzchni 1 045 mkw. została przekazana firmie GASA GROUP, która oferuje asortyment roślin dla klientów B2B. W sekcji B (ok. 3 000 mkw.) wraz z biurami o powierzchni 250 mkw. działa od lipca 2025 r. firma Markat Plus, zajmująca się sprzedażą płyt drewnopochodnych w Polsce. Ostatnia sekcja C (ok. 4 100 mkw.) ma charakter spekulacyjny. Została zrealizowana równocześnie z częścią B.

Do dyspozycji pozostaje 101 miejsc parkingowych oraz 25 doków dla samochodów ciężarowych. Na terenie parku zaplanowano również stację LNG.

Certyfikat BREEAM Excellent i zastosowanie zaawansowane technologie

Inwestycja uzyskała certyfikat BREEAM na poziomie Excellent. Generalny wykonawca zrealizował rozwiązania, które redukują emisyjność obiektu:

dachy przystosowano do montażu instalacji fotowoltaicznych,

hale wyposażono w promienniki oraz urządzenia grzewczo-wentylacyjne, natomiast w części biurowej zastosowano systemy klimatyzacji VRF/VRV. Wykorzystano urządzenia klasy A lub wyższej, pracujące na ekologicznych czynnikach chłodniczych,

wdrożono inteligentne zarządzanie,

wokół budynków powstało blisko 12 tys. mkw. terenów zielonych, które mają sprzyjać bioróżnorodności.

