Ponad 27,5 tys. mkw. nowej powierzchni magazynowej pod Sochaczewem

Panattoni Park Warsaw West IV to nowoczesny magazyn zlokalizowany w Kaźmierowie koło Sochaczewa, o powierzchni ponad 27,5 tys. mkw. Obiekt został właśnie ukończony, a generalnym wykonawcą projektu była firma Harden Construction. Realizacja kompleksu odbyła się w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Inwestycja stworzy około 100 miejsc pracy.

Pierwszym najemcą magazynu została Pilkington Automotive Poland – firma specjalizująca się w produkcji szkła dla przemysłu motoryzacyjnego i budowlanego.

Nowoczesny magazyn w strategicznej lokalizacji zachodniego Mazowsza

Kompleks Panattoni Park Warsaw West IV znajduje się w Kaźmierowie koło Sochaczewa, w województwie mazowieckim. Atutem lokalizacji jest bliskość głównych szlaków komunikacyjnych zachodniego Mazowsza. Dogodny dostęp do dróg krajowych i autostrady A2 zapewnia sprawną dystrybucję towarów zarówno na rynek krajowy, jak i europejski.

Obiekt sąsiaduje z 3. Warszawską Brygadą Rakietową Obrony Powietrznej, co wymagało zachowania rygorów bezpieczeństwa.

Bezpieczne składowanie w nowym magazynie

Realizacja kompleksu była wymagająca, ponieważ Harden Construction odpowiadał za budowę magazynu do składowania substancji potencjalnie wybuchowych i łatwopalnych oraz zewnętrznych wiat magazynowych przystosowanych do bezpiecznego przechowywania tych materiałów. Projekt zakładał również elastyczne zagospodarowanie przestrzeni, umożliwiające dostosowanie jej do potrzeb przyszłych najemców.

Staranne zaplanowanie robót ziemnych umożliwiło osiągnięcie zerowego bilansu mas ziemnych, co znacząco ograniczyło ślad węglowy związany z transportem.

Energooszczędny obiekt przemysłowy z zaawansowanymi rozwiązaniami

Inwestycja spełnia wymagania certyfikacji BREEAM na poziomie Excellent. Projekt zakładał wyposażenie kompleksu w nowoczesne i energooszczędne rozwiązania, takie jak oświetlenie LED, świetliki dachowe, zaawansowane systemy przeciwpożarowe oraz technologie redukujące zużycie wody. Zadbano również tereny zielone, które zajmą blisko 18 000 mkw.

Całość uzupełniają przestronne place manewrowe oraz parkingi zarówno dla samochodów osobowych, jak i ciężarowych. Konstrukcję dachu przygotowano pod możliwość instalacji paneli fotowoltaicznych.

Źródło: Harden Construction

