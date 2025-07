Spis treści

Na czym polega leasing oświetlenia LED?

Leasing oświetlenia to usługa, która umożliwia przedsiębiorstwu korzystanie z nowoczesnego oświetlenia bez konieczności jego zakupu. W zamian firma zobowiązuje się do opłacania abonamentu. Trend „as a service” dynamicznie rozwija się również w sektorze oświetleniowym – zamiast nabywać fizyczne urządzenia, przedsiębiorstwa wolą płacić regularną, przewidywalną kwotę za dostęp do światła spełniającego określone normy. Na rosnącą popularność tego rozwiązania wpływają także względy ekologiczne – modernizacja instalacji na technologię LED pozwala zmniejszyć zużycie energii nawet o 70%, a leasing umożliwia osiągnięcie tych korzyści bez ponoszenia wysokich kosztów początkowych.

Pan Przemysław Kowalczyk, Prezes Zarządu LEDIN, wyjaśnia:

W tym modelu dostawca udostępnia pełną infrastrukturę – od nowoczesnych opraw LED, przez montaż, aż po kompleksowy serwis – najczęściej na okres od dwóch do pięciu lat. To forma realizacji koncepcji „produkt jako usługa” (Product-as-a-Service), coraz częściej spotykana w różnych sektorach gospodarki. W efekcie klient uzyskuje gotowy system oświetleniowy bez ponoszenia jednorazowych kosztów inwestycyjnych i konieczności jego obsługi.

Jak działa leasing oświetlenia LED w praktyce?

Za realizację wszystkich etapów usługi odpowiada leasingodawca – dostawca oświetlenia. Na początku przeprowadzany jest audyt, który stanowi podstawę do opracowania projektu i wykonania montażu. Cały proces kończy się objęciem systemu nadzorem technicznym na czas obowiązywania umowy.

Klient zobowiązany jest do opłacania miesięcznych lub kwartalnych opłat za korzystanie z zainstalowanych opraw oraz systemów sterowania, takich jak czujniki ruchu czy inteligentne systemy zarządzania oświetleniem.

Po zakończeniu umowy możliwe jest jej przedłużenie, modernizacja systemu lub wykup całej instalacji.

Ekspert z LEDIN tłumaczy:

Klient nie musi martwić się o przeglądy techniczne, wymiany czy naprawy – wszystko zawarte jest w umowie. Im dłuższy okres leasingu, tym korzystniejsze warunki.

Co oferuje leasing oświetlenia LED?

Usługodawca zapewnia kompleksową opiekę techniczną. Klient nie musi angażować własnych zasobów. Awarie mogą być zgłaszane natychmiast, np. poprzez zeskanowanie kodu QR umieszczonego na oprawie oświetleniowej. Rozwiązanie to upraszcza proces obsługi.

Zapewniona jest szybka reakcja serwisowa, co przekłada się na bezpieczeństwo i komfort użytkowania. Zazwyczaj usterki usuwane są w ciągu 1–2 dni.

Klient nie musi martwić się o prawidłowe działanie oświetlenia. Deweloperzy oddający inwestycję do użytku nie muszą zajmować się reklamacjami związanymi z systemem oświetleniowym – odpowiedzialność za jego działanie spoczywa na dostawcy. Co więcej, usługa obejmuje również optymalizację zużycia energii – system działa tylko wtedy, gdy jest to rzeczywiście potrzebne.

Zastąpienie jednorazowej inwestycji przewidywalnymi kosztami w formie OPEX poprawia płynność finansową oraz często przynosi korzyści podatkowe.

Kto najbardziej skorzysta na leasingu oświetlenia?

Leasing oświetlenia doskonale sprawdza się w obiektach, takich jak hale magazynowe i fabryki. Generuje znaczne oszczędności i zapewnia niezawodność w trybie pracy ciągłej. To szczególnie dobre rozwiązanie dla firm, które nie mają własnego działu utrzymania technicznego.

Z leasingu oświetlenia LED chętnie korzystają również deweloperzy – zarówno mieszkaniowi, jak i komercyjni. Dzięki temu mogą oddawać nieruchomości z gotowymi, serwisowanymi systemami oświetleniowymi, nie ponosząc odpowiedzialności za ich działanie po sprzedaży lokali.

W mniejszym stopniu z usługi korzystają także zarządcy nieruchomości i inwestorzy. Wysokiej jakości, komfortowe oświetlenie to dodatkowy atut dla najemców, a oszczędności w kosztach eksploatacyjnych części wspólnych zwiększają atrakcyjność inwestycji.

Dla mniejszych firm, takich jak hotele, warsztaty czy sieci sklepów, leasing oświetlenia LED oznacza brak konieczności zajmowania się prawidłowym działaniem instalacji – to wygodne i bezpieczne rozwiązanie, zwłaszcza przy braku znajomości technologii.

Klient nie musi wiedzieć, jak działa oprawa LED – ona po prostu działa. To też element dbałości o wizerunek – ekologiczne światło to sygnał, że firma stawia na zrównoważony rozwój – mówi Prezes Zarządu LEDIN.

Co może być wyzwaniem dla leasingu oświetlenia?

Leasing oświetlenia może budzić pewne obawy u potencjalnych klientów, głównie ze względu na brak znajomości tego modelu finansowania. To pokazuje, jak ważna jest edukacja rynku w zakresie koncepcji „as a service” w obszarze infrastruktury technicznej.

Problem stanowi także brak jednolitych standardów oraz duża różnorodność dostępnych rozwiązań, co utrudnia porównanie ofert i wybór odpowiedniego dostawcy. Liderzy rynku pracują nad integracją systemów – ujednolicenie protokołów sterowania czy sposobów zgłaszania usterek mogłoby znacząco ułatwić wdrożenia oraz późniejsze migracje między dostawcami.

Kolejną barierą w rozwoju leasingu LED może być sposób rozliczania kosztów – szczególnie w przypadku krótkoterminowych umów. Warto jednak podkreślić, że im dłuższy okres finansowania, tym bardziej opłacalna staje się inwestycja, zwłaszcza przy stale rosnących kosztach energii.

Dostawcy starają się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych klientów, oferując elastyczne umowy – na przykład z możliwością modernizacji systemu lub wcześniejszego zakończenia współpracy. Zwiększa to poczucie bezpieczeństwa i pomaga przełamać wątpliwości związane z leasingiem oświetlenia.

