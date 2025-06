Coraz większą wagę przykłada się także do jakości źródeł LED – istotne są zarówno ich żywotność, jak i efektywność świetlna, czyli stosunek strumienia świetlnego do pobieranej mocy. W przypadku części wspólnych budynków, takich jak korytarze, klatki schodowe czy garaże, coraz częściej stosowanym rozwiązaniem jest zintegrowanie oświetlenia z czujnikami ruchu, co pozwala ograniczyć zużycie energii i podnieść komfort użytkowania. W przypadku prestiżowych inwestycji deweloperzy często decydują się na inteligentne systemy sterowania takie jak DALI czy 1-10V, w skład w których wchodzą czujniki ruchu, czujniki obecności oraz czujniki światła dziennego. Takie rozwiązanie pozwala sterować automatycznymi roletami lub ściemnianiem opraw w zależności od natężenia światła dziennego.