Spis treści
15 stycznia 2025 r. 7R podpisał z firmą Profile VOX długoletnią umowę najmu obejmującą ponad 20 000 mkw. powierzchni.
Lokalizacja wzmacniająca funkcje produkcyjne i logistyczne
Nowy obiekt 7R dla firmy Profile VOX zostanie zlokalizowany w Pobiedziskach, w bezpośredniej bliskości drogi krajowej nr 5 (międzynarodowa trasa E-261). Lokalizacja ta umożliwi firmie sprawną obsługę procesów logistycznych oraz dogodny dostęp do rynku pracy.
- CTPark Warsaw North przygotowuje 32 tys. mkw. zaplecza magazynowego dla jednego z wiodących operatorów logistycznych
Parametry techniczne, rozwiązania energooszczędne i automatyzacja
Obiekt zaoferuje łącznie ponad 20 000 mkw. funkcjonalnej przestrzeni zlokalizowanej na dwóch kondygnacjach, obejmującej powierzchnie magazynowo-produkcyjne oraz część biurową. Budynek zostanie wyposażony w pompy ciepła oraz instalację fotowoltaiczną o mocy 350 kWp, z możliwością rozbudowy do 1000 kWp.
Wysoki poziom automatyzacji i digitalizacji, w połączeniu z nowoczesnymi liniami technologicznymi, umożliwi wdrażanie rozwiązań zgodnych z założeniami Przemysłu 4.0. Istotnym elementem infrastruktury będą roboty AGV, które zapewnią płynny przepływ materiałów pomiędzy najważniejszymi procesami w ramach logistyki wewnętrznej.
- Trwa budowa Panattoni Park Białystok III. Na realizację projektu pozyskano dofinansowanie w wysokości 24 mln euro
Nearshoring jako realny model operacyjny
Zawarta transakcja wzmacnia obecność VOX w jednym z najsilniejszych regionów przemysłowo-logistycznych w Polsce i wpisuje się w rosnące znaczenie modeli operacyjnych opartych na skracaniu łańcuchów dostaw oraz lokowaniu produkcji bliżej rynków zbytu.
„Zawarta umowa jest kolejnym przykładem nearshoringu, który przestaje być postrzegany jako teoretyczny trend, a staje się realnym zjawiskiem pozytywnie wpływającym na polski rynek. Decyzje o łączeniu produkcji i logistyki w jednym miejscu coraz częściej wynikają z prostego rachunku korzyści. Krótsze czasy dostaw, większa przewidywalność dotycząca okresu realizacji oraz lepsza kontrola nad procesami mają dziś realną wartość biznesową, szczególnie w otoczeniu, w którym popyt na wybrane kategorie rośnie dynamicznie”
– skomentował Damian Kołata, Head of Commercial, 7R.
Inwestycja odpowiada na potrzeby rozwoju VOX
„Decyzja o wynajęciu 20 000 mkw. powierzchni w modelu integrującym produkcję i magazyn jest odpowiedzią na rosnące potrzeby operacyjne spółki. Inwestycja pozwoli na skrócenie czasów realizacji zamówień, zwiększenie elastyczności oraz zwiększenie stabilności łańcucha dostaw. Jednocześnie stanowi ona kolejny etap rozwoju naszej firmy — po okresie intensywnej ekspansji marki VOX na rynku indyjskim, koncentrujemy się obecnie na wzmocnieniu swojej bazy operacyjnej w Europie, rozbudowie mocy produkcyjnych oraz modernizacji infrastruktury”
– powiedział Jarosław Raj, członek zarządu VOX.
Obiekty „end-to-end” coraz bardziej poszukiwane
Damian Kołata podkreśla, że transakcje integrujące funkcje produkcyjne i logistyczne należą obecnie do najbardziej pożądanych na rynku.
„Firmy coraz częściej oczekują obiektów, które nie są wyłącznie magazynem lub halą produkcyjną, tylko realnie wspierają proces „end-to-end”, co doskonale wpisuje się w naszą koncepcję „Beyond Warehouse”. Pobiedziska to lokalizacja, w której spotykają się kluczowe argumenty: bliskość Poznania, dostęp do rynku pracy i położenie korzystne dla dystrybucji w Polsce oraz w kierunkach zachodnich. Realizowana przez nas inwestycja pozwala stabilnie rosnąć i rozwijać się bez dokładania niepotrzebnych kilometrów w łańcuchu dostaw”.
Rynek magazynowy w Polsce, Poznań nadal w czołówce
Zawarta umowa potwierdza utrzymujące się na polskim rynku trendy związane z rosnącym popytem oraz wysoką aktywnością zarówno na największych rynkach, jak i w rozwijających się lokalizacjach. W ciągu ostatnich sześciu lat rynek powierzchni magazynowej w Polsce podwoił się, osiągając poziom ponad 36 mln mkw.
Najemcy coraz częściej analizują nie tylko stawkę czynszu, lecz także efektywność operacyjną, możliwości automatyzacji, dopasowanie layoutu oraz całkowity koszt posiadania (TCO – total cost of ownership). Dla rynku jest to wyraźny sygnał, że lokalizacje w otoczeniu Poznania pozostają jednymi z najbardziej strategicznych punktów na mapie nowoczesnej logistyki i lekkiej produkcji.
