Robot murarski Walter Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

ILS wynajmuje blisko 32 tys. mkw. powierzchni w CTPark Warsaw North

Jeden z wiodących operatorów logistycznych – firma ILS Sp. z o.o. – podpisał umowę najmu w parku CTPark Warsaw North, obejmującą blisko 32 tys. mkw. powierzchni w budynku WARN01, z czego 31 755 mkw. przeznaczono na cele magazynowe, a 227 mkw. na część biurowo-socjalną. Nowa lokalizacja będzie pełnić funkcję magazynu buforowego, wspierającego działalność głównego centrum logistycznego ILS w Zakroczymiu. W transakcji najemcy doradzała firma Colliers.

ILS Sp. z o.o. specjalizuje się w świadczeniu usług logistycznych dla klientów z branż, takich jak automotive, chemia i petrochemia oraz FMCG. Spółka realizuje zadania związane z magazynowaniem i dystrybucją towarów, a także co-packingiem. Oferuje dedykowane rozwiązania logistyczne dla 13 różnych branż. ILS prowadzi działalność w 21 lokalizacjach w Polsce i za granicą, m.in. na Łotwie, w Rumunii i Chorwacji.

Polecamy:

Magazyn buforowy ILS w CTPark Warsaw North wzmocni obsługę operacji logistycznych

Magazyn buforowy w CTPark Warsaw North będzie odpowiadał za przyjmowanie i obsługę dostaw importowanych oraz uzupełnianie bieżących stanów zapasów w głównym ośrodku logistycznym ILS w Zakroczymiu. Na decyzję o rozpoczęciu działalności w tym obiekcie wpłynęły m.in. jego parametry techniczne oraz lokalizacja, zapewniająca bliskość trasy S7, sąsiedztwo Zakroczymia oraz sprawną obsługę pozostałych centrów logistycznych firmy, zlokalizowanych w Sosnowcu i Komornikach.

Polecamy:

i Autor: CTP Polska/ Materiały prasowe

CTPark Warsaw North – strategiczna lokalizacja i rozwiązania ESG

CTPark Warsaw North położony jest w sąsiedztwie ważnych arterii komunikacyjnych, w tym drogi ekspresowej S7. Od Warszawy dzieli go zaledwie 20 km, a bliskość stolicy zapewnia dostęp do wykwalifikowanej kadry, w tym specjalistów i kadry menedżerskiej. Kompleks znajduje się około 10 km od lotniska w Modlinie.

CTPark Warsaw North oferuje szereg rozwiązań z obszaru ESG, m.in. w zakresie pozyskiwania zielonej energii oraz odpowiedzialnego zarządzania zużyciem zasobów wodnych. Dzięki temu wspiera swoich najemców w realizacji strategii zrównoważonego rozwoju. Swoją działalność prowadzą tu również takie firmy, jak Kuchnie Świata, Trako Team Rafał Kopański oraz Zakład Techniki Cieplnej i Chłodniczej Klima Sp. z o.o.

Źródło: CTP Polska

Przejdź do galerii: CTPark Warsaw North