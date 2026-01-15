Spis treści
Panattoni Park Białystok III w budowie. Większość powierzchni już wynajęta
Trwa budowa nowego kompleksu Panattoni Park Białystok III, który jako jedyny obecnie oferuje dostępne dla najemców powierzchnie klasy A w województwie podlaskim. Na realizację inwestycji przeznaczono 24 mln euro, pozyskane w ramach kredytu z Banku Pekao. Zakończenie prac zaplanowano na pierwszy kwartał 2026 roku.
Łącznie powstaje ponad 32 000 mkw. nowoczesnej, elastycznej powierzchni magazynowej. Choć obiekt jest w budowie, to już na tym etapie udało się podpisać umowy najmu obejmując blisko 75% powierzchni budowanej. Wśród najemców są: firma kurierska, operator logistyczny oraz dwa przedsiębiorstwa z branży handlowej.
Dogodne połączenia i dostęp do Via Carpatia. Strategiczne położenie inwestycji pod Białymstokiem
Projekt zlokalizowany jest w miejscowości Choroszcz, w pobliżu węzła Białystok-Zachód (S8). Takie usytuowanie zapewnia szybki i wygodny dojazd zarówno do centrum Białegostoku, oddalonego o około 16 km, jak i do najważniejszych arterii komunikacyjnych w regionie. Bliskość trasy ekspresowej S8 umożliwia sprawne połączenia z krajową siecią dróg, a także z planowaną trasą Via Carpatia, która w najbliższych latach połączy Podlasie z północną i południową częścią Europy, wzmacniając znaczenie lokalizacji w międzynarodowych łańcuchach logistycznych.
Zrównoważone rozwiązania i certyfikacja BREEAM Excellent
Powstająca hala przejdzie certyfikację środowiskową w systemie BREEAM na poziomie Excellent. Projekt zakłada zastosowanie rozwiązań ograniczających zużycie energii i wody. Na terenie inwestycji powstanie również infrastruktura wspierająca zrównoważoną mobilność, w tym stacje ładowania pojazdów elektrycznych.
Źródło: Panattoni
