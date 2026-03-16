Środa Wielkopolska zyskuje handlowego giganta

Proces komercjalizacji planowanego parku handlowego w Środzie Wielkopolskiej dynamicznie postępuje - informują media branżowe. Inwestorzy – Refield i RG Leasing – sfinalizowali umowy najmu z pięcioma kolejnymi, rozpoznawalnymi markami. Do projektu dołączyły sieci Martes Sport, Rossmann i Big Star, a także klub fitness X-Fitness oraz sala zabaw dla dzieci X-Kids. Nowi najemcy zajmą łącznie ponad 3 000 mkw. powierzchni najmu (GLA).

To kolejny ważny etap w budowaniu oferty obiektu, który ma stać się regionalnym centrum zakupowym. Wcześniej deweloperzy poinformowali o podpisaniu umów z markami z Grupy Modivo. Sklepy HalfPrice, CCC oraz Worldbox zajmą w sumie około 3 500 mkw. GLA, tworząc silny filar modowy przyszłego kompleksu.

Ponad 35 marek na blisko 20 000 mkw.

Projekt realizowany w Środzie Wielkopolskiej ma docelowo zaoferować blisko 20 000 mkw. powierzchni najmu, na której znajdzie się ponad 35 sklepów i punktów usługowych. Deweloperzy deklarują, że prowadzą zaawansowane rozmowy z wiodącym operatorem spożywczym, a także planują uzupełnienie oferty o restaurację w formule drive-thru.

Otwarcie całego kompleksu handlowego jest planowane na drugą połowę 2027 roku.

Strategiczna lokalizacja i nowoczesna infrastruktura

Park handlowy powstanie na działce o powierzchni blisko 6 hektarów, zlokalizowanej przy drodze krajowej nr 11, która jest ważną arterią komunikacyjną w regionie. Inwestorzy szacują, że w zasięgu 15 minut jazdy samochodem mieszka ponad 40 tysięcy potencjalnych klientów.

Projekt zakłada budowę obszernego parkingu na blisko 600 samochodów, który zostanie wyposażony w stacje do ładowania pojazdów elektrycznych. W ramach inwestycji zaplanowano również rozbudowę lokalnej infrastruktury drogowej, w tym budowę nowego ronda, a także stworzenie ścieżek rowerowych.

Deweloperzy zapowiadają, że cały kompleks będzie realizowany w zgodzie z zasadami zrównoważonego budownictwa i ma ubiegać się o certyfikację środowiskową w systemie BREEAM. Ma to zapewnić wyższą efektywność energetyczną obiektu oraz komfort jego przyszłych użytkowników.

Materiał powstał przy wsparciu AI

