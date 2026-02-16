Szybki lunch pod kontrolą AI – Olivia Centre z iLunch

Murator Remontuje #2: Ogrzewanie elektryczne Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Pierwsza restauracja iLunch w Polsce w sercu biznesowego Gdańska

W budynku Olivia Prime B, należącym do centrum biznesowego Olivia Centre w Gdańsku, otwarto pierwszą w Polsce restaurację iLunch. Lokal rozpoczął działalność pod koniec stycznia.

Jak mówi Laisvis Makulis, współwłaściciel iLunch Poland, wybór lokalizacji nie był przypadkowy: „Poprzedziliśmy go wnikliwą analizą frekwencji oraz skalą całego kompleksu biznesowego”.

Na co dzień w Olivia Centre pracuje blisko 15 tysięcy osób. Ponadto w tym roku planowane jest oddanie do użytku pierwszego w Olivii budynku mieszkalnego. Oznacza to, że w najbliższym czasie okolica zyska nowych stałych mieszkańców.

Nie tylko dla pracowników biur

Choć oferta restauracji, ze względu na swoją lokalizację, skierowana jest głównie do pracowników centrum, którzy korzystają z niej w przerwach lunchowych. Kompleks jest otwarty także dla mieszkańców Trójmiasta i turystów. W Olivii znajdują się m.in. rodzinne centra rozrywki, atrakcje turystyczne, strefy fitness oraz ogród egzotyczny.

i Autor: iLunch/ Materiały prasowe

Przytulne wnętrza i funkcjonalny design

Restauracja iLunch w Olivia Centre zajmuje 300 mkw. i oferuje do 150 miejsc dla gości. Wszystkie lokale iLunch utrzymane są w jednolitym standardzie, jednak ten konkretny lokal wyróżnia się połączeniem ciemnych brązowych okładzin z kolorowymi krzesłami. Wnętrza wypełniono naturalną zielenią, co w połączeniu z wysokimi donicami pozwoliło architektom na wydzielenie poszczególnych stref i zapewnienie większej kameralności przestrzeni.

W lokalu zastosowano także stalowe, ażurowe konstrukcje, które oddzielają część przeznaczoną do składania i odbioru zamówień od strefy ze stolikami. Dzięki temu ruch w restauracji jest uporządkowany zgodnie z etapami przygotowania i odbioru posiłków.

Przy aranżacji wnętrz kierowaliśmy się przede wszystkim komfortem gości. Wierzymy, że nasi klienci odczują różnicę w porównaniu z klasycznymi barami szybkiej obsługi czy bistro, gdzie wystrój nastawiony jest na dużą rotację i ułatwia sprzątanie, zniechęcając do dłuższego pobytu. Restauracja ma też wyróżniającą się lokalizację: rozległe witryny wychodzą na ogród kieszonkowy Olivii, który w sezonie wiosenno-letnim rozkwita drzewami, krzewami i kwiatami – mówi Laisvis Makulis, współwłaściciel iLunch Poland.

i Autor: iLunch/ Materiały prasowe Laisvis Makulis, współwłaściciel iLunch Poland

Restauracja w Olivia Centre będzie również oferować miejsca na zewnątrz w sezonie wiosna – jesień.

i Autor: iLunch/ Materiały prasowe

Przyjazne miejsce dla rodzin i osób z niepełnosprawnościami

Lokal jest przyjazny rodzinom z dziećmi i przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Od początku działalności wśród gości restauracji pojawiają się liczne rodziny, odwiedzające sąsiednie centrum rozrywki Pixel XL. Z usług iLunch korzystają także uczniowie pobliskiej szkoły sportowej oraz ich rodzice, odbierający dzieci po zajęciach. Położenie na parterze i brak przeszkód sprawiają, że lokal jest przyjazny dla wszystkich, niezależnie od sprawności ruchowej.

Szybka i inteligentna obsługa w iLunch

Szybka obsługa gości możliwa jest dzięki maksymalnie zautomatyzowanym procesom. Zamówienia składane są za pomocą iPadów i od razu trafiają do realizacji. To rozwiązanie sprawdza się w całej sieci i pozwala na wydawanie gotowych potraw w ciągu 2 minut od złożenia zamówienia.

Jednolity i wysoki standard potraw utrzymywany jest dzięki skanowaniu i fotografowaniu wszystkich zamówień oraz wydawanych dań. Procesy obsługi zamówień, analizy danych i sterowanie przebiegają z zastosowaniem sztucznej inteligencji. Opinie klientów pozostawiane na iPadach wykorzystywane są do bieżącej kontroli jakości i usprawniania obsługi.

Laisvis Makulis, współwłaściciel iLunch Poland, podkreśla, że restauracja obserwuje potrzeby swoich gości i analizuje popyt w pierwszych tygodniach po otwarciu. – „Zdecydowanie jesteśmy otwarci na organizację wydarzeń tematycznych w przyszłości” – dodaje.

Menu iLunch – świeżość, jakość i różnorodność

Jak podkreśla Aurelijus Jasevicius, założyciel sieci iLunch, w restauracjach stawia się na połączenie szybkości obsługi z wysoką jakością dań:

Menu opiera się na kuchni europejskiej, wzbogaconej o lokalne smaki i okazjonalne egzotyczne akcenty, a nowe, zbilansowane dania pojawiają się codziennie. Wszystkie dania są świeżo przygotowywane na miejscu, gdyż naszym wyróżnikiem wobec restauracji fast food jest jakość. Nasi goście otrzymują wysmakowane potrawy wysokiej jakości w tempie, jaki mogą znać z restauracji szybkiej obsługi.

i Autor: iLunch/ Materiały prasowe Aurelijus Jasevicius, założyciel sieci restauracji iLunch

Łatwy dojazd i wygoda dla gości

Goście kompleksu mają do dyspozycji zarówno liczne miejsca parkingowe na powierzchni, jak i w podziemnych garażach. Dodatkowo, centrum jest dobrze skomunikowane z resztą Trójmiasta. Tuż obok znajduje się przystanek Szybkiej Kolei Miejskiej, a także linie tramwajowe i autobusowe. Położenie przy głównej arterii regionu sprawia, że dotarcie do restauracji i innych punktów Olivia Centre jest szybkie i wygodne, niezależnie od wybranego środka transportu.

