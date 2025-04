W opozycji do wszechobecnej wysokiej i intensywnej zabudowy, zadbaliśmy nie tylko o środowisko naturalne, ale przede wszystkim o komfort pracy i odpoczynku rezydentów Olivii – mówi

Karolina Bernisz-Grabska, projektantka z biura architektonicznego Design Anatomy, które odpowiedzialne jest za realizację projektu zmian przestrzeni zielonych w Olivia Centre.

Ta naturalna, przyjazna i nieco nietypowa przestrzeń powstała nie tylko po to, aby pozwolić centrum uzyskać certyfikaty BREEAM czy LEED, ale też, by umożliwić użytkownikom powrót do natury i zapewnić miłe miejsce spotkań w upalne dni. W tym celu ograniczyliśmy do minimum powierzchnie utwardzone na rzecz zielonych wysp. Są one pełne roślin, wymuszają przepływ powietrza, magazynują wodę i są schronieniem dla owadów. Przestrzeń spotkała się z ogromną aprobatą, a jej popularność przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Zachęcony tym sukcesem inwestor idzie za ciosem i zamienia kolejne tereny na nowe ogrody butikowe. Przed przebudową patio, procent zieleni był równy ok. 5%, po metamorfozie zieleń stanowi prawie 50% terenu. Chcielibyśmy więcej, ograniczają nas jednak niezbędne drogi pożarowe czy ciągi komunikacyjne. W kolejnych etapach pojawią się takie ciekawostki jak sekcja poziomek, truskawek czy drzewka owocowe. Znajdzie się również miejsce na ogród różany. Nasze patio żyje i trudno określić liczbę roślin. Pojawiają się naturalne rozsady czy samosiejki. Każdy kolejny sezon zaskakuje nas pozytywnie - dodaje.