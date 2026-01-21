Debata Muratora: Domy na dziś, jutro i pojutrze Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Mieszkania z tarasami, balkonami i ogródkami w warszawskiej dzielnicy Włochy

Krakowska Vita to warszawska inwestycja mieszkaniowa Develii, zlokalizowana w dzielnicy Włochy, tuż przy granicy z Ochotą. Realizacja obejmie dwa 5-piętrowe budynki. W ramach drugiego etapu powstanie jeden lokal usługowy oraz 111 mieszkań o zróżnicowanych układach – od 1- do 5-pokojowych, o powierzchni od 34 do 111 mkw., z dostępem do tarasów, balkonów lub ogródków. Planowany termin zakończenia budowy przypada na czwarty kwartał 2027 roku.

Do dyspozycji mieszkańców będą również: strefa wypoczynkowo-rekreacyjna z placem zabaw, podziemna hala garażowa oraz lokale usługowe na parterze.

Mieszkanie blisko centrum i zieleni – komfortowa lokalizacja w Warszawie

Osiedle zlokalizowane jest przy alei Krakowskiej 279 w Warszawie, zaledwie 6 km od centrum miasta. Takie położenie zapewnia mieszkańcom wygodny dostęp do rozbudowanej infrastruktury komunikacyjnej oraz usługowo-handlowej.

W okolicy znajdują się atrakcyjne tereny zielone – trzy parki miejskie, w tym Park Szczęśliwicki z jeziorami, trasami spacerowymi, placami zabaw oraz całoroczną górką narciarską, Park im. Marka Kotańskiego oraz Park Forty Korotyńskiego. Krakowska Vita sąsiaduje również z miejskim terenem rekreacyjnym przy ulicy Borsuczej, który oferuje nowoczesny plac zabaw, siłownię plenerową oraz ścieżkę rowerową.

Codzienne sprawunki ułatwia bogata oferta sklepów, restauracji, punktów usługowych oraz szkół i przedszkoli znajdujące się w okolicy.

Dobrą komunikację z innymi częściami Warszawy zapewniają pobliskie przystanki autobusowe i tramwajowe oraz stacja SKM Rakowiec. Dogodne połączenie z Południową Obwodnicą Warszawy i trasą S2 pozwala na szybki wyjazd w kierunku Łodzi, Poznania czy Krakowa, a podróż na Lotnisko Chopina zajmuje mniej niż 10 minut.

Miejsca parkingowe, rowery i tereny rekreacyjne w jednym

Projekt osiedla Krakowska Vita uwzględnia zarówno komfort mieszkańców, jak i nowoczesne rozwiązania ekologiczne. Inwestycja oferuje miejsca postojowe w garażu podziemnym oraz na zewnątrz, a także stojaki rowerowe, rowerownie i wózkownie. Zaplanowano wykorzystanie paneli fotowoltaicznych, natomiast system zagospodarowania wód opadowych w postaci skrzynek rozsączających będzie zasilał zielone tereny osiedla. W częściach wspólnych mieszkańcy będą mieli do dyspozycji place zabaw oraz rekreacyjne przestrzenie zielone pomiędzy budynkami, dostępne dla wszystkich.

