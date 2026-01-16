Nowe etapy osiedla Aleje Praskie blisko Parku Skaryszewskiego i planowanego metra

Debata Muratora: Termomodernizacja – czy to inwestycja w przyszłość? Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Na warszawskiej Pradze, w kwartale ulic Drwęckiej i Iławskiej, w ramach VII i X etapu inwestycji Aleje Praskie powstanie 160 mieszkań. Zaplanowano budowę dwóch kameralnych budynków o niskiej zabudowie. Deweloper właśnie rozpoczął przedsprzedaż.

W budynku VII powstanie 140 mieszkań o powierzchni od 31 do 95 mkw., dostępnych w układach od 1 do 4 pokoi. X etap inwestycji obejmuje natomiast 20 lokali o metrażach od 60 do 121 mkw., w układach od 3 do 5 pokoi. Każde mieszkanie będzie wyposażone w balkon, taras lub ogródek. Rozpoczęcie budowy tej części osiedla zaplanowano na I kwartał 2027 roku, a zakończenie – na IV kwartał 2027 roku.

Deweloper zadbał również o udogodnienia, takie jak podziemna hala garażowa, komórki lokatorskie oraz boksy na rowery.

Ekologia i miejski komfort w sąsiedztwie planowanej stacji metra Mińska

Za projekt VII i X etapu osiedla Aleje Praskie odpowiada warszawska pracownia Tremend, która specjalizuje się w projektach kubaturowych oraz aranżacji wnętrz. Projektanci osiedla postawili na spójną, zieloną przestrzeń miejską z naciskiem na komfort mieszkańców. Zadbano o atrakcyjność części wspólnych – do dyspozycji użytkowników są alejki spacerowe, tarasy pełniące funkcję ogrodów deszczowych, tężnia solankowa, siłownia plenerowa oraz plac zabaw. Otoczenie sprzyja wypoczynkowi na świeżym powietrzu oraz sąsiedzkiej integracji.

Atutem inwestycji jest również lokalizacja – w pobliżu znajdują się planowana stacja metra Mińska, Park Skaryszewski oraz rozbudowana infrastruktura miejska.

Dotychczas zrealizowane etapy inwestycji ( I, II, III, IV, V oraz VI) uzyskały certyfikat BREEAM, będący potwierdzeniem zastosowania proekologicznych rozwiązań przy jej budowie.

Nowe etapy osiedla Aleje Praskie – dogodna lokalizacja na Pradze Południe

Nowe etapy osiedla Aleje Praskie powstają w kwartale ulic Drwęckiej i Iławskiej na warszawskiej Pradze Południe, w dobrze skomunikowanej i rozwiniętej części dzielnicy. W okolicy znajdują się liczne sklepy, punkty usługowe, restauracje i kawiarnie, dzięki czemu wszystkie codzienne potrzeby można załatwić w pobliżu. Dodatkowo mieszkańcy mają łatwy dostęp do terenów zielonych, w tym Parku Skaryszewskiego. W przyszłości w pobliżu osiedla powstanie nowa stacja metra Mińska, zapewniająca szybki i wygodny dojazd do innych części Warszawy.

Źródło: Develia

