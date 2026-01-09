Warszawski Jamnik Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Trust Investment rusza ze sprzedażą drugiego etapu Rezydencji Świerkowej

Deweloper Trust Investment rozpoczął sprzedaż 136 mieszkań w ramach drugiego etapu inwestycji Rezydencja Świerkowa przy ulicy Świerkowej w Radomiu. Oferowane lokale mają metraże od 25 do 82 mkw., co pozwala zarówno singlom, jak i rodzinom znaleźć odpowiednią przestrzeń dla siebie. Atutem inwestycji są przestronne tarasy o powierzchni sięgającej nawet 120 mkw., stanowiące naturalne przedłużenie strefy dziennej mieszkań. Jak deklaruje inwestor, są to największe tarasy w Radomiu. Planowany termin zakończenia prac to I kwartał 2028 roku.

Komfort i udogodnienia dla mieszkańców

Deweloper zadbał o praktyczne rozwiązania dla mieszkańców. W ramach inwestycji przewidziano:

151 miejsc garażowych i 23 miejsca postojowe,

komórki lokatorskie,

stojaki rowerowe,

prywatny punkt odbioru paczek,

klub mieszkańca ze stołem bilardowym, stanowiący przestrzeń do relaksu i spotkań sąsiedzkich.

i Autor: Trust Investment/ Materiały prasowe

Duże tarasy i nowoczesna architektura – drugi etap Rezydencji Świerkowej

W ramach drugiego etapu powstaną dwa nowoczesne budynki, zaprojektowane zgodnie z aktualnymi trendami w architekturze mieszkaniowej. Projektanci uwzględnili podświetlaną elewację, która podkreśli charakter inwestycji po zmroku, oraz duże narożne przeszklenia, zapewniające maksymalne doświetlenie wnętrz i efektowny widok na okolicę.

Lokalizacja Rezydencji Świerkowej

Rezydencja Świerkowa znajduje się przy ulicy Świerkowej w Radomiu, w dzielnicy Idalin – jednej z najbardziej zielonych i spokojnych części miasta, a jednocześnie dobrze skomunikowanej z centrum.

W pobliżu są duże supermarkety, centrum handlowe (M1) oraz mniejsze, osiedlowe sklepy, a także szkoły, przedszkola czy miejsca rozrywki (aquapark, park trampolin), nie brakuje również barów i restauracji.

Najważniejsze odległości:

Aquapark Neptun – 0,4 km,

Dworzec autobusowy – 1,7 km,

Dworzec kolejowy – 1,7 km,

Park Kościuszki – 2,1 km,

ul. Żeromskiego – 2,2 km,

Lotnisko Warszawa-Radom – 2,3 km,

Park Leśniczówka – 2,6 km,

Galeria Słoneczna – 3,2 km,

Rynek – 3,3 km.

Sprawdź lokalizację na mapie:

