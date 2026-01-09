Spis treści
Trust Investment rusza ze sprzedażą drugiego etapu Rezydencji Świerkowej
Deweloper Trust Investment rozpoczął sprzedaż 136 mieszkań w ramach drugiego etapu inwestycji Rezydencja Świerkowa przy ulicy Świerkowej w Radomiu. Oferowane lokale mają metraże od 25 do 82 mkw., co pozwala zarówno singlom, jak i rodzinom znaleźć odpowiednią przestrzeń dla siebie. Atutem inwestycji są przestronne tarasy o powierzchni sięgającej nawet 120 mkw., stanowiące naturalne przedłużenie strefy dziennej mieszkań. Jak deklaruje inwestor, są to największe tarasy w Radomiu. Planowany termin zakończenia prac to I kwartał 2028 roku.
Komfort i udogodnienia dla mieszkańców
Deweloper zadbał o praktyczne rozwiązania dla mieszkańców. W ramach inwestycji przewidziano:
- 151 miejsc garażowych i 23 miejsca postojowe,
- komórki lokatorskie,
- stojaki rowerowe,
- prywatny punkt odbioru paczek,
- klub mieszkańca ze stołem bilardowym, stanowiący przestrzeń do relaksu i spotkań sąsiedzkich.
Duże tarasy i nowoczesna architektura – drugi etap Rezydencji Świerkowej
W ramach drugiego etapu powstaną dwa nowoczesne budynki, zaprojektowane zgodnie z aktualnymi trendami w architekturze mieszkaniowej. Projektanci uwzględnili podświetlaną elewację, która podkreśli charakter inwestycji po zmroku, oraz duże narożne przeszklenia, zapewniające maksymalne doświetlenie wnętrz i efektowny widok na okolicę.
Lokalizacja Rezydencji Świerkowej
Rezydencja Świerkowa znajduje się przy ulicy Świerkowej w Radomiu, w dzielnicy Idalin – jednej z najbardziej zielonych i spokojnych części miasta, a jednocześnie dobrze skomunikowanej z centrum.
W pobliżu są duże supermarkety, centrum handlowe (M1) oraz mniejsze, osiedlowe sklepy, a także szkoły, przedszkola czy miejsca rozrywki (aquapark, park trampolin), nie brakuje również barów i restauracji.
Najważniejsze odległości:
- Aquapark Neptun – 0,4 km,
- Dworzec autobusowy – 1,7 km,
- Dworzec kolejowy – 1,7 km,
- Park Kościuszki – 2,1 km,
- ul. Żeromskiego – 2,2 km,
- Lotnisko Warszawa-Radom – 2,3 km,
- Park Leśniczówka – 2,6 km,
- Galeria Słoneczna – 3,2 km,
- Rynek – 3,3 km.
