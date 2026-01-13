Warszawski Jamnik Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dobrynów II w Katowicach z pozwoleniem na użytkowanie

Dobrynów to osiedle zlokalizowane w Katowicach przy ul. Rzepakowej, w dzielnicy Brynów, którego realizacja rozpoczęła się w grudniu 2021 roku. Inwestycja zakładała stworzenie kameralnego osiedla z rozbudowaną infrastrukturą towarzyszącą. W dwóch etapach powstało łącznie 8 budynków, obejmujących 409 mieszkań, 8 lokali usługowych oraz klub mieszkańca.

Niedawno ukończono drugi etap, który uzyskał pozwolenie na użytkowanie, co oficjalnie zakończyło proces budowlany i umożliwiło rozpoczęcie odbiorów mieszkań przez ich właścicieli.

Osiedle Dobrynów realizowane etapami

Projekt osiedla Dobrynów realizowano w dwóch etapach. W pierwszym powstały 3 budynki wraz ze 147 mieszkaniami. Finalny etap zakładał budowę 6 budynków z 262 mieszkaniami. Generalnym wykonawcą była firma TDJ Estate Construction Sp. z o.o., natomiast projekt architektoniczny osiedla przygotowała pracownia FORMA Kuberski.

Mieszkania oferowane w ramach inwestycji charakteryzują się zróżnicowanymi układami – od kawalerek po lokale 4- i 5-pokojowe – oraz metrażami od ok. 25 do nawet 113 mkw. Lokale mają dostęp do balkonów, loggii lub ogródków.

Na uwagę zasługuje wewnętrzny dziedziniec o powierzchni blisko 2 000 mkw. To ogólnodostępna, zielona przestrzeń rekreacyjna dla mieszkańców, podzielona na strefy aktywności dla różnych grup wiekowych. Uzupełnieniem części wspólnych jest klub mieszkańca, pełniący funkcje integracyjne oraz coworkingowe.

Dogodna lokalizacja osiedla Dobrynów w Katowicach

Osiedle Dobrynów zlokalizowane jest przy ul. Rzepakowej w katowickiej dzielnicy Brynów. Dzięki swojemu położeniu zapewnia wygodny dostęp do miejskiej infrastruktury oraz dobre połączenie z pozostałymi częściami miasta. W okolicy znajdują się m.in. centrum handlowe Libero, placówki edukacyjne i medyczne, a także tereny zielone sprzyjające rekreacji.

Deweloper kładzie duży nacisk na integrację mieszkańców, rozwijając działania sprzyjające budowaniu relacji sąsiedzkich oraz tworzeniu aktywnej społeczności osiedla. Wśród nich znajdują się m.in. cykliczne wydarzenia integracyjne, takie jak spotkania świąteczne czy rodzinne inicjatywy organizowane z okazji Dnia Dziecka.

Źródło: TDJ Estate

