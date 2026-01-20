Debata Muratora: Domy na dziś, jutro i pojutrze Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Cynamonowa to nowoczesne osiedle na warszawskim Ursynowie, zaledwie 130 metrów od stacji metra Imielin. Projekt obejmuje trzy budynki o wysokości od 6 do 9 pięter, w których łącznie powstanie 187 mieszkań oraz 16 lokali usługowych. Zakończenie budowy zaplanowano na koniec I kwartału 2028 roku.

Technologie i inteligentne rozwiązania dla mieszkańców

Tym, co wyróżnia inwestycję, jest pakiet udogodnień zaprojektowanych z myślą o komforcie przyszłych mieszkańców. Projekt zakłada realizację zaawansowanego technologicznie osiedla z rozbudowanym systemem smart home oraz rozwiązaniami opartymi na sztucznej inteligencji.

Inteligentne mieszkania, zdalny dostęp i bezpieczeństwo

Mieszkania wyposażono w nowoczesny system, który umożliwia wygodne sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem oraz wideodomofonem z jednego rozwiązania – z poziomu aplikacji można definiować scenariusze świetlne, ustawiać temperaturę, zarządzać energią i sprawdzać podgląd wejścia do budynku.

Mieszkańcy mogą generować kody QR, które pozwalają odbierać połączenia oraz zdalnie otwierać drzwi także podczas ich nieobecności.

Wygodny wjazd i dostęp do mieszkań

Wjazd do garażu odbywa się automatycznie dzięki rozpoznawaniu tablic rejestracyjnych, natomiast do mieszkań można dostać się po wcześniejszej weryfikacji odcisku palca lub indywidualnego kodu, za pomocą elektronicznego zamka.

Sprawdź lokalizację osiedla na mapie:

Architektura i standard wykończenia

Za projekt osiedla odpowiada pracownia B1 Architekci, która w swoich realizacjach stawia na ponadczasowe i eleganckie formy. Cynamonowa wyróżnia się wysokiej jakości materiałami elewacyjnymi, panoramicznymi oknami oraz stolarką drewnianą klasy premium. Mieszkania na najwyższych piętrach będą miały wysokość 298 cm, natomiast na pozostałych kondygnacjach – 268 cm. Część lokali wyposażona będzie w tarasy dachowe, a wzmocnione stropy umożliwią montaż jacuzzi.

Ta część Ursynowa według planów zagospodarowania przestrzennego ma stać się nowym centrum dzielnicy, dlatego projekt Cynamonowej powstał w sposób przemyślany – z uwzględnieniem komfortu przyszłych mieszkańców oraz spójności z otoczeniem.

Udogodnienia i komfort na osiedlu Cynamonowa – wszystko gotowe od pierwszego dnia

Elegancka recepcja i przestrzeń dla mieszkańców

Ciekawym elementem osiedla Cynamonowa będzie elegancka recepcja z wodnym akcentem i zielenią. Mieszkańcy będą mieli również do dyspozycji siłownię, a dla najmłodszych zaplanowano przestrzeń do zabawy.

Infrastruktura dla rowerzystów i samochodów elektrycznych

Dla właścicieli rowerów przewidziano trzy rowerownie z serwisem oraz specjalną windę, która umożliwi wygodne wprowadzenie jednośladu na wybrany poziom. Dostępny będzie także paczkomat wyłącznie dla mieszkańców oraz miejsca parkingowe przystosowane do ładowania samochodów elektrycznych. Łącznie powstanie 242 miejsc parkingowych, 55 komórek lokatorskich i 111 pomieszczeń na jednoślady.

Zieleń i atmosfera osiedla

Zadbano również o starannie zaprojektowaną zieleń oraz nastrojowe oświetlenie drzew, które tworzą przyjemną i spokojną przestrzeń wokół osiedla.

Gotowe do zamieszkania od pierwszego dnia

Całe osiedle zostanie oddane do użytku jednocześnie, co pozwoli mieszkańcom wprowadzić się do w pełni wykończonego, spójnego architektonicznie i funkcjonalnie otoczenia, zapewniając komfort od pierwszego dnia.

