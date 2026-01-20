Debata Muratora: Domy na dziś, jutro i pojutrze Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Ostatnia faza wieloetapowej inwestycji

River Point jest realizowany etapami i obejmuje w sumie niemal 600 mieszkań. Pierwsze budynki, usytuowane bezpośrednio przy rzece, oddano w latach 2018-2019, a kolejne fazy uruchamiano w 2022 roku. Finalny etap zamyka pierwszą inwestycję Archicom na Kępie Mieszczańskiej i symbolicznie kończy cały projekt.

i Autor: Archicom/ Materiały prasowe Wnętrze budynku przed rewitalizacją, ukazujące oryginalną konstrukcję ścian i elementy architektoniczne z XIX wieku

Lofty w zabytkowej stajni z XIX wieku

Ostatni etap powstaje w historycznym budynku dawnej stajni z końca XIX wieku, który poddawany jest kompleksowej rewitalizacji. Archicom przywraca mu pierwotny charakter, dbając o zachowanie autentycznych detali architektonicznych. W projekcie uwzględniono m.in. ceglaste ściany, łuki, lukarny oraz industrialne akcenty, które połączono z nowoczesnymi rozwiązaniami mieszkaniowymi. Deweloper uruchomił przedsprzedaż tego etapu.

– River Point to pierwsza inwestycja Archicom na Kępie Mieszczańskiej i jedna z najbardziej rozpoznawalnych realizacji we Wrocławiu. Finalizując projekt, nadajemy nowe życie historycznemu obiektowi z końca XIX wieku. Rewitalizacja dawnej stajni pozwoli nam stworzyć unikalną przestrzeń mieszkaniową i usługową, łączącą autentyczną architekturę z nowoczesnym standardem życia. Ogromnym atutem tego miejsca jest także położenie – w ścisłym centrum miasta, tuż nad Odrą, w otoczeniu zieleni i bulwarów nadrzecznych. Wierzymy, że zrównoważony rozwój miast polega na odpowiedzialnej pracy z istniejącą tkanką miejską, dlatego historyczną tożsamość lokalizacji traktujemy jako wartość, a nie ograniczenie – mówi Dawid Wrona, Chief Operating Officer w Archicom.

Charakterystyka loftów

W ramach ostatniego etapu powstanie 20 loftów o wysokości od 2,60 do 2,65 m oraz 4 lokale usługowe na parterze. W budynku zaplanowano mieszkania 1-, 3- i 4-pokojowe o powierzchni od 29 do 95 m², wyposażone w instalacje smart home i przygotowane pod montaż klimatyzacji.

Komfortowe części wspólne i nowoczesne udogodnienia

Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji trzy niezależne klatki schodowe, które oddzielają wejścia do części mieszkalnej i lokali usługowych. W budynku przewidziano recepcję, całodobową ochronę oraz monitoring. Części wspólne wyposażono w system smart Blue Bolt, a garaż podziemny w rozwiązanie do automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych.

