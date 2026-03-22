Nowe osiedle w Katowicach. Powstanie ponad 400 mieszkań

Giełdowy deweloper Develia wzmacnia swoją pozycję na katowickim rynku mieszkaniowym. Spółka, poprzez podmiot zależny, sfinalizowała zakup gruntu w dzielnicy Bogucice-Zawodzie, gdzie planuje realizację dużego osiedla na ponad 400 lokali – informuje portal propertynews.pl. To jedna z większych transakcji gruntowych w mieście w ostatnim czasie, sygnalizująca rosnące zainteresowanie inwestorów tą częścią Katowic.

Formalnie za transakcję odpowiada spółka Develia Południe. Umowa zakupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości została sfinalizowana 17 marca 2026 roku. Wartość transakcji wyniosła 33,5 mln zł netto, co przekłada się na kwotę 41,205 mln zł brutto. Nieruchomość składa się z kilku działek o łącznej powierzchni około 1,78 ha.

Kiedy ruszy sprzedaż mieszkań?

Na zakupionym terenie Develia zamierza zrealizować wieloetapowy projekt mieszkaniowy. Zgodnie ze wstępnymi szacunkami, w ramach inwestycji może powstać około 434 lokali mieszkalnych. Projekt zakłada również stworzenie zaplecza komercyjnego, w tym 12 lokali o charakterze usługowym, które uzupełnią funkcje osiedla i wpłyną na komfort przyszłych mieszkańców.

Inwestycja znajduje się na bardzo wczesnym etapie, a kluczowym krokiem było zabezpieczenie gruntu. Według harmonogramu przedstawionego przez dewelopera, rozpoczęcie sprzedaży mieszkań w ramach nowego projektu planowane jest na pierwszy kwartał 2027 roku. Oznacza to, że prace projektowe i administracyjne potrwają co najmniej kilkanaście miesięcy.

27

Potencjał dzielnicy Bogucice-Zawodzie

Decyzja jednego z największych deweloperów w Polsce o zainwestowaniu tak znaczących środków w dzielnicy Bogucice-Zawodzie potwierdza rosnącą atrakcyjność tej lokalizacji. Obszar ten, dzięki bliskości centrum Katowic oraz rozwijającej się infrastrukturze, przyciąga uwagę zarówno kupujących mieszkania, jak i inwestorów poszukujących perspektywicznych terenów.

Realizacja projektu na ponad 400 mieszkań może stanowić istotny impuls rozwojowy dla dzielnicy. Zwiększy podaż na lokalnym rynku nieruchomości i może przyczynić się do dalszej transformacji okolicy, przyciągając kolejne inwestycje oraz projekty rewitalizacyjne.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI