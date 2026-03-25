Wystartował kolejny etap osiedla Morska Vita

Develia rozpoczęła przedsprzedaż II etapu osiedla Morska Vita w gdyńskiej dzielnicy Leszczynki, atrakcyjnie położonego w sąsiedztwie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i Zatoki Puckiej. W ramach nowego etapu powstanie 168 mieszkań o zróżnicowanych układach – od 1- do 5-pokojowych – i powierzchniach od 32 do 112 m². Lokale będą wyposażone w balkony, loggie lub tarasy. Prace budowlane rozpoczną się w II kwartale 2026 roku i zakończą w III kwartale 2028 roku. Projekt inwestycji wykonała pracownia Rebel Concept Sp. z o.o. na podstawie koncepcji architektonicznej pracowni Maarte.

Kaskadowa architektura i funkcjonalne wnętrza

Projektanci osiedla postawili na kaskadową architekturę, trzyszybowe przeszklenia oraz elewacje w odcieniach ziemi, urozmaicone detalami, ryflowaniami i zróżnicowanym rytmem okien. Mieszkania będą dobrze doświetlone, a z ich wnętrz rozpościerać się będą widoki na port, Zatokę Pucką i Trójmiejski Park Krajobrazowy.

Przestrzenie wspólne i udogodnienia

Na terenie inwestycji zaplanowano rozbudowane przestrzenie wspólne, takie jak zielone dziedzińce, alejki spacerowe i strefy relaksu. Dla najmłodszych przewidziano trzy place zabaw, w tym ogród sensoryczny. Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji podziemne hale garażowe, rowerownie oraz zewnętrzne miejsca postojowe dla rowerów. Na terenie osiedla zostanie ograniczony ruch samochodowy, a w parterach budynków przewidziano 6 lokali usługowych.

Wygoda miasta, bliskość natury i dobra komunikacja

Morska Vita to osiedle w gdyńskich Leszczynkach, które łączy dostęp do miejskiej infrastruktury z bliskością terenów rekreacyjnych. Mieszkańcy mają w pobliżu m.in. Zatokę Pucką, Trójmiejski Park Krajobrazowy i Lasy Chylońskie.

Położenie inwestycji zapewnia łatwy dostęp do komunikacji. W odległości zaledwie 800 metrów znajduje się stacja SKM Grabówek, umożliwiająca szybkie połączenia z Trójmiastem. Dojazd samochodem do centrum Gdyni zajmuje około 10 minut, a do Obwodnicy Trójmiasta około 5 minut.

Źródło: Develia

