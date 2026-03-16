Nowy etap Osiedla Pastelowego w Gdańsku Południe

Dekpol Deweloper kontynuuje budowę Osiedla Pastelowego w Gdańsku Południe. Docelowo inwestycja obejmie 880 mieszkań. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2019 roku. Obecnie wystartowała przedsprzedaż V etapu, a nowe lokale mają zostać oddane do użytku w pierwszej połowie 2027 roku. Projekt zakłada m.in. 30-metrowe odległości między budynkami, rozbudowaną infrastrukturę oraz pełne zaplecze usługowe dla mieszkańców.

Polecamy: Rosną luksusowe Apartamenty M7 na Woli. To mieszkalna część inwestycji Towarowa22

i Autor: Dekpol Deweloper/ Materiały prasowe

Metraż to nie wszystko. Liczy się też otoczenie inwestycji

Wybór mieszkania zależy nie tylko od metrażu, ale również od jego otoczenia i udogodnień. Coraz częściej nabywcy zwracają uwagę na dostęp do terenów zielonych, poziom bezpieczeństwa oraz jakość infrastruktury codziennej.

Istotnym atutem inwestycji Gdańsk Południe jest bliskość terenów rekreacyjnych, takich jak Park Oruński im. Emilii Hoene, Park Ferberów oraz zbiorniki retencyjne Świętokrzyska i Jasień, wokół których wytyczono trasy spacerowe i rowerowe.

Sprawną komunikację zapewniają linie tramwajowe wzdłuż al. Havla i ul. Świętokrzyskiej, a także bliskość Obwodnicy Trójmiasta, która gwarantuje dobre połączenie z innymi częściami aglomeracji. W pobliżu planowana jest także stacja Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

Osiedle Pastelowe zaprojektowano jako przestrzeń otwartą i dostępną dla mieszkańców dzielnicy – nie będzie to zamknięta enklawa. Budynki ustawiono kaskadowo względem terenu, w odległości około 30 metrów od siebie. Taka konfiguracja zapewnia dobre doświetlenie mieszkań, poczucie prywatności oraz widok na tereny zielone.

W projekcie przewidziano ogólnodostępne polany rekreacyjne i ciągi piesze wokół zabudowy. Dla najmłodszych powstaną cztery place zabaw, widoczne bezpośrednio z części mieszkań. Mieszkańcy będą mieli również do dyspozycji trzy zewnętrzne siłownie oraz salę rekreacyjną ze strefą fitness (docelowo planowane są trzy takie obiekty). Obecnie realizowany etap dostarczy również obiekty usługowe.

Polecamy: Koniec z wielkimi wyprawami do IKEA? Szwedzki gigant szykuje rewolucję również w Polsce

Różnorodne mieszkania dopasowane do potrzeb mieszkańców

Mieszkania mają 2, 3 i 4 pokoje oraz zróżnicowany układ funkcjonalny, który pozwala wydzielić strefy do pracy, nauki i wypoczynku. W zależności od kondygnacji są wyposażone w duże narożne balkony, przestronne tarasy dachowe lub prywatne ogródki.

Polecamy: Ponad 100 mieszkań w zielonej enklawie tuż przy Parku Zdrojowym Mateczny w Krakowie

Zielone przestrzenie i zaplecze usługowe osiedla

Mieszkańcy mogą korzystać z zielonych polan i stref wypoczynku na świeżym powietrzu, znajdujących się na terenie osiedla. Do dyspozycji są również wiaty rowerowe, duże komórki lokatorskie, miejsca parkingowe w hali garażowej, a także ogólnodostępne miejsca postojowe na terenie osiedla. Właściciele zwierząt i rowerów mają również dostęp do specjalnie zagospodarowanego pomieszczenia do ich mycia.

Projekt przewiduje również budowę boiska wielofunkcyjnego oraz strefy piknikowej z pomostem nad zbiornikiem retencyjnym, a także kolejnych placów zabaw.

Panele fotowoltaiczne w częściach wspólnych pozwolą na ograniczenie kosztów eksploatacji i zwiększenie efektywności energetycznej inwestycji. Mieszkania będą wyposażone w przyłącza umożliwiające montaż klimatyzacji.

Zaplecze usługowe pozwoli załatwić codzienne sprawunki w pobliżu domu. Łącznie powstanie 10 lokali usługowych, a pierwszym najemcą jest supermarket Aldi.

Generalnym wykonawcą inwestycji jest Dekpol Budownictwo.

Źródło: Dekpol Deweloper

