Nowe osiedle na Białołęce. Inwestycja za 22 mln zł przyniesie blisko 160 mieszkań

Deweloper Develia, działając w ramach joint venture z Grupo Lar, sfinalizował zakup gruntu inwestycyjnego w warszawskiej dzielnicy Białołęka, informuje portal propertynews.pl. Transakcja o wartości 22,5 mln zł brutto (18,3 mln zł netto) dotyczy nieruchomości o powierzchni 0,9429 ha, zlokalizowanej przy ulicach Laurowej i Myśliborskiej. Umowę podpisano 10 czerwca 2026 roku.

Nieruchomość została nabyta przez spółkę celową „Grupo Lar Polonia – Projekt Myśliborska”, w której Develia i hiszpański deweloper Grupo Lar mają równe udziały. To kolejny dowód na niesłabnące zainteresowanie deweloperów tą częścią stolicy, gdzie wciąż dostępne są tereny pozwalające na realizację kompleksowych projektów mieszkaniowych.

Nowe osiedle na blisko 160 mieszkań

Na zakupionym terenie inwestorzy planują budowę osiedla mieszkaniowego. Zgodnie z wstępnymi założeniami, projekt obejmie realizację około 158 mieszkań oraz dwóch lokali o przeznaczeniu usługowym. Taka skala inwestycji wpisuje się w charakter zabudowy Białołęki, która od lat pozostaje jednym z najaktywniejszych rynków mieszkaniowych w Warszawie.

Harmonogram projektu zakłada, że uruchomienie sprzedaży mieszkań nastąpi w pierwszym kwartale 2027 roku. Do tego czasu deweloper będzie prowadził prace przygotowawcze, w tym proces projektowy i uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń administracyjnych.

Dlaczego Białołęka pozostaje magnesem dla inwestorów

Decyzja Develii potwierdza strategiczne znaczenie Białołęki na mapie inwestycyjnej Warszawy. Dzielnica przyciąga deweloperów przede wszystkim ze względu na relatywnie dużą dostępność gruntów, która umożliwia planowanie większych, spójnych architektonicznie osiedli. Jednocześnie, konkurencyjne w skali miasta ceny mieszkań zapewniają stały popyt ze strony nabywców, w tym osób kupujących swoje pierwsze M.

Analizując wartość transakcji, cena za hektar gruntu w tej lokalizacji wyniosła około 23,8 mln zł, co stanowi istotny wskaźnik dla rynku gruntów inwestycyjnych w peryferyjnych, ale dobrze skomunikowanych częściach aglomeracji. Inwestycja przy ulicy Myśliborskiej wzmocni podaż nowych lokali w rejonie, który cieszy się rosnącą popularnością.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

https://www.propertynews.pl/mieszkania/kupili-grunt-na-bialolece-beda-budowac-mieszkania,199094.html