Euro Styl, deweloper należący do Grupy Dom Development, uruchomił sprzedaż mieszkań w nowej inwestycji Osiedle Orzechowa w Gdyni. W dzielnicy Chylonia powstaną trzy budynki, w których znajdzie się łącznie 127 mieszkań i 5 lokali usługowych. Zgodnie z harmonogramem przekazanie kluczy nabywcom zaplanowano na II kwartał 2028 roku.

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Nowa oferta mieszkaniowa w rozwijającej się części Gdyni

Projekt składa się z trzech pięciokondygnacyjnych budynków. W ofercie dewelopera znalazły się lokale dwu-, trzy- i czteropokojowe o powierzchniach od ok. 33 mkw. do niemal 70 mkw. Każde mieszkanie będzie posiadało balkon, taras lub, w przypadku lokali na parterze, prywatny ogródek. W części podziemnej zaplanowano hale garażowe.

Architektura budynków opiera się na jasnych elewacjach uzupełnionych detalami inspirowanymi drewnem i dużymi przeszkleniami. Deweloper oferuje nabywcom również kompleksową usługę wykończenia mieszkań pod klucz. Na terenie osiedla przewidziano plac zabaw, zielone strefy rekreacyjne, a w budynkach cichobieżne windy, rowerownie i wózkarnie.

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Lokalizacja i potencjał inwestycyjny Chyloni

Kluczowym atutem inwestycji jest jej położenie. Osiedle powstaje w odległości zaledwie dwóch minut spacerem od stacji SKM/PKP Gdynia Chylonia, co zapewnia szybki dojazd do centrum i innych części Trójmiasta. Bliskość przystanków autobusowych oraz sprawny dostęp do Estakady Kwiatkowskiego i Obwodnicy Trójmiasta dodatkowo podnoszą atrakcyjność komunikacyjną projektu.

Inwestycja wpisuje się w trwającą od kilku lat transformację Chyloni. Dzielnica objęta jest procesem rewitalizacji, który obejmuje m.in. modernizację układu drogowego i uporządkowanie przestrzeni publicznych. W kolejnych etapach planowane są dalsze działania, takie jak przebudowa zejścia do tunelu prowadzącego na perony SKM oraz budowa zadaszonego przystanku autobusowego.

- Coraz częściej obserwujemy, że klienci zwracają uwagę nie tylko na sam budynek czy układ mieszkania, ale także na potencjał rozwoju okolicy. Gdyńska Chylonia jest przykładem dzielnicy, która dzięki inwestycjom infrastrukturalnym i rewitalizacyjnym staje się coraz atrakcyjniejszym miejscem do życia. Osiedle Orzechowa realizowane jest właśnie w takim otoczeniu - mówi Anna Tuszyńska, dyrektor sprzedaży w Euro Styl.

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Źródło: Euro Styl

Artykuł powstał przy wsparciu AI