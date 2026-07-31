Nowa plomba w centrum Lublina. Deweloper da 5 mln zł za grunt, ale czeka na kluczową decyzję

Deweloper Interbud-Lublin, działający poprzez swoją spółkę zależną Apartments Inwestycje, zabezpieczył grunt pod nową inwestycję w centrum Lublina. Firma podpisała aneks do umowy przedwstępnej na zakup działki o powierzchni 0,12 ha, na której planuje realizację projektu mieszkaniowo-usługowego, jak informuje portal propertynews.pl. Wartość transakcji ustalono na kwotę około 5,1 mln zł netto.

Nieruchomość, na której obecnie znajdują się budynki mieszkalne, została nabyta w ramach transakcji warunkowej. Deweloper wpłacił już zaliczkę w wysokości 1,1 mln zł, co świadczy o zaawansowaniu procesu. Pozostała część kwoty zostanie uregulowana po spełnieniu kluczowego warunku zawartego w umowie.

Co powstanie w centrum Lublina?

Na zakupionym terenie Interbud-Lublin zamierza zrealizować kameralny budynek o funkcji mieszanej. Zgodnie z planami, łączna powierzchnia użytkowa mieszkań i lokali usługowych (PUM + PUU) ma wynieść około 2 tys. mkw. Inwestycja wpisuje się w trend uzupełniania tkanki miejskiej w centralnych lokalizacjach, łącząc funkcje mieszkalne z komercyjnymi.

Realizacja projektu będzie wymagała wcześniejszego wyburzenia istniejącej na działce zabudowy, co jest standardową procedurą w przypadku inwestycji typu "infill", czyli wkomponowywanych w istniejącą już, gęstą zabudowę miejską. Szczegóły dotyczące architektury oraz harmonogramu prac budowlanych zostaną podane po sfinalizowaniu zakupu gruntu.

Transakcja uzależniona od pozwolenia na budowę

Kluczowym elementem umowy jest jej warunkowy charakter. Ostateczne przeniesienie własności nieruchomości nastąpi dopiero po uzyskaniu przez dewelopera ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla planowanego obiektu. Taki model transakcji minimalizuje ryzyko inwestycyjne po stronie kupującego, który uzależnia finalizację zakupu od pewności, że będzie mógł zrealizować swoje zamierzenia projektowe.

Strony ustaliły ostateczny termin zawarcia finalnej umowy sprzedaży na 30 września 2026 roku. Oznacza to, że cały proces administracyjny związany z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń musi zakończyć się przed tą datą. Od sprawności postępowań urzędowych zależy więc przyszłość całej inwestycji.

Polecamy: PKP dostanie ponad 155 mln zł. Te trzy dworce czeka rewolucja!

Znaczenie dla lokalnego rynku

Decyzja o zakupie gruntu przez Interbud-Lublin potwierdza utrzymujące się zainteresowanie deweloperów atrakcyjnymi lokalizacjami w centrach miast regionalnych. Dla lokalnego rynku nieruchomości jest to sygnał, że popyt na nowoczesne mieszkania i powierzchnie usługowe w dobrze skomunikowanych częściach Lublina pozostaje wysoki. Realizacja projektu może przyczynić się do dalszej rewitalizacji i dogęszczenia ścisłego centrum miasta, podnosząc jego atrakcyjność inwestycyjną.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

https://www.propertynews.pl/mieszkania/interbud-kupuje-grunt-w-centrum-lublina,200391.html