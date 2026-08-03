Monting Development rusza z projektem premium

Monting Development pozyskał 140 mln zł finansowania od VeloBanku na realizację projektu Chłodna 35 w Warszawie. Inwestycja zakłada budowę kameralnego apartamentowca w segmencie luksusowym, który powstaje w centrum warszawskiej Woli. Środki zabezpieczają realizację projektu, który wyróżnia się nie tylko standardem, ale także unikalnymi udogodnieniami i zamkniętym modelem sprzedaży.

Projekt Chłodna 35 jest skierowany do klientów poszukujących prywatności i jakości porównywalnej z butikowymi hotelami. W budynku znajdą się 54 apartamenty, a jego koncepcja łączy wysokiej klasy architekturę i materiały wykończeniowe z rozbudowanym pakietem usług dostępnych wyłącznie dla mieszkańców.

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Chłodna 35 zaoferuje standard butikowego hotelu i dwupoziomowy schron

Inwestor zaplanował w budynku szeroką strefę udogodnień. Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji całodobową obsługę concierge, strefę wellness z basenem i saunami, przestrzeń fitness, klub mieszkańca oraz salę kinową. Przewidziano również miejsca do pracy i spotkań. W częściach wspólnych wykorzystane zostaną naturalny kamień, indywidualnie projektowane tapety i okładziny oraz wyposażenie od renomowanych marek.

Nietypowym elementem projektu, który ma podnieść poziom bezpieczeństwa, jest dwukondygnacyjny schron zaplanowany na poziomach -1 i -2. Rozwiązania techniczne dla tej części inwestycji były konsultowane z Zakładem Budownictwa Specjalnego Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej.

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Finansowanie wspiera strategię i zamknięty model sprzedaży

Pozyskane finansowanie jest kluczowym elementem strategii realizacji inwestycji, która od początku jest oferowana w zamkniętym modelu sprzedaży. Opiera się on na bezpośrednich relacjach z klientami i indywidualnym procesie prezentacji projektu, bez szerokiej kampanii marketingowej. Zabezpieczenie bankowe pozwala deweloperowi konsekwentnie realizować ten plan.

– Chłodną 35 od początku projektowaliśmy jako kameralny, luksusowy apartamentowiec, w którym architektura, jakość materiałów oraz starannie dobrane usługi i udogodnienia tworzą spójne doświadczenie mieszkańca. Finansowanie udzielone przez VeloBank pozwala nam konsekwentnie realizować projekt zgodnie z przyjętą strategią, obejmującą również zamknięty model sprzedaży. Cieszymy się, że partnerem finansowym inwestycji został bank, który dostrzega potencjał rozwijającego się w Polsce rynku nieruchomości luksusowych. Chłodna 35 jest pierwszym projektem, który na trwałe zmieni postrzeganie tego segmentu – mówi Danilo Djurović, prezes i współzałożyciel Monting Development.

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VeloBank: Inwestycja wpisuje się w strategię wspierania doświadczonych deweloperów

Dla VeloBanku finansowanie projektu wpisuje się w przyjętą strategię biznesową. Bank podkreśla, że koncentruje się na wspieraniu projektów mieszkaniowych realizowanych przez deweloperów o ugruntowanej pozycji na rynku.

– Finansowanie projektu Chłodna 35 wpisuje się w strategię VeloBanku, która zakłada wspieranie inwestycji mieszkaniowych realizowanych przez doświadczonych deweloperów. Współpraca z Monting Development jest wyrazem naszego zaufania do standardu inwestycji oraz atrakcyjności jej lokalizacji. W VeloBanku mamy doświadczenie, kompetencje i możliwości, które pozwalają nam wspierać realizację inwestycji o dużej skali – mówi Piotr Sztembartt, Dyrektor Departamentu Finansowania Deweloperów w VeloBanku.

Deweloper zmodernizuje fragment ulicy Chłodnej za 10 mln zł

Realizacja apartamentowca jest połączona z rewitalizacją publicznego fragmentu ulicy Chłodnej. Na podstawie umowy z Dzielnicą Wola, Monting Development sfinansuje i przeprowadzi modernizację odcinka między ulicami Żelazną a Wronią. Wartość tych prac to 10 mln zł.

Projekt obejmie wymianę nawierzchni, nowe oświetlenie, uporządkowanie infrastruktury podziemnej, poszerzenie przestrzeni dla pieszych oraz nowe nasadzenia. Po zakończeniu prac zmodernizowany odcinek ulicy zostanie nieodpłatnie przekazany miastu. Inwestycja ma przyczynić się do nadania tej części Chłodnej bardziej reprezentacyjnego charakteru.

Artykuł powstał przy wsparciu AI