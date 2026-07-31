Wstrzymana budowa osiedla premium przy Arkadii w Warszawie rusza na nowo

Asbud i właściciele Westfield Arkadia kończą spór. Inwestycja Central Garden ruszy dalej

Deweloper Asbud oraz współwłaściciele centrum handlowego Westfield Arkadia – GSSM Warsaw, Carrefour Polska i Leroy-Merlin Inwestycje – zawarli porozumienie w sprawie realizacji projektu mieszkaniowego Central Garden w Warszawie. Podpisana umowa kończy dotychczasowe spory między stronami i tworzy stabilne ramy prawne oraz organizacyjne dla kontynuacji wstrzymanej wcześniej inwestycji.

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Porozumienie reguluje współpracę i rozwiązuje kluczowe kwestie sąsiedzkie

Wypracowane ustalenia dotyczą zasad współpracy sąsiedzkiej, korzystania z infrastruktury w otoczeniu powstającego osiedla oraz jego obsługi komunikacyjnej. Celem jest koordynacja działań na etapie budowy i późniejszego funkcjonowania kompleksu, tak by nie zakłócać działalności Westfield Arkadia oraz otaczającej go infrastruktury technicznej.

Jak podkreślają strony, zawarcie umowy było możliwe dzięki konstruktywnemu dialogowi, który uwzględniał interesy zarówno dewelopera, jak i podmiotów zarządzających jednym z największych centrów handlowych w Polsce. Rozwiązanie otwiera drogę do wznowienia prac nad projektem, który zyskał solidne podstawy do dalszej realizacji.

Czym jest Central Garden: premium na styku trzech dzielnic

Central Garden to inwestycja mieszkaniowa segmentu premium, realizowana w strategicznej lokalizacji Warszawy – na styku Śródmieścia, Żoliborza i Woli. Projekt powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie stacji metra Dworzec Gdański oraz centrum handlowego Westfield Arkadia, co zapewnia doskonałą komunikację z resztą miasta.

Centralnym punktem osiedla ma być ogród o powierzchni około 1,2 ha. W ramach inwestycji zaplanowano apartamenty o zróżnicowanych układach, wyposażone w panoramiczne okna. Do lokali przynależeć będą balkony, tarasy lub prywatne ogródki.

– Zawarcie porozumienia jest dla nas bardzo ważnym krokiem, który pozwala skoncentrować się na dalszej realizacji Central Garden. Dziękuję naszym klientom za zaufanie, cierpliwość i wiarę w ten projekt. Central Garden jest inwestycją wyjątkową – zarówno ze względu na prestiżową lokalizację, skalę zieleni, jak i luksusowy standard architektury oraz części wspólnych. Naszą ambicją jest stworzenie miejsca łączącego energię centrum Warszawy z prywatnością, spokojem i komfortem codziennego życia. Cieszymy się, że osiągnięte porozumienie tworzy trwałe podstawy do dalszej, dobrej współpracy z naszymi sąsiadami – mówi Raied Tanous, CEO Asbud.

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Projekt powróci na rynek w udoskonalonej formule

Dzięki porozumieniu inwestycja Central Garden wkrótce powróci na warszawski rynek pierwotny. Jak informuje deweloper, projekt został udoskonalony na podstawie przeprowadzonego badania opinii społecznej. Analiza miała na celu upewnienie się, że dotychczasowy koncept spełnia aktualne oczekiwania klientów w segmencie nieruchomości premium, a także pozwoliła wprowadzić do niego dodatkowe udogodnienia.

Artykuł powstał przy wsparciu AI