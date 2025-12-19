Warszawski Jamnik Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

„Miasto w ogrodzie” – nowy etap Trzcinowej Vity w dzielnicy Włochy

„Miasta-ogrodu” to idea, która przyświecała projektowaniu osiedla Trzcinowa Vita. Właśnie ruszyła sprzedaż drugiego etapu inwestycji, położonej w zielonej części warszawskich Włoch, w otoczeniu parków i niskiej zabudowy. Spokojna okolica i liczne zielone przestrzenie łączą komfort mieszkania z wielkomiejską wygodą.

Drugi etap obejmuje kameralny, 4-kondygnacyjny budynek z 46 mieszkaniami o zróżnicowanych metrażach – od 33-metrowych kawalerek po 77-metrowe apartamenty. Każde mieszkanie będzie wyposażone w balkon, taras lub ogródek. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na IV kwartał 2027 roku.

Udogodnienia, które ułatwiają codzienne życie

W projekcie przewidziano udogodnienia, takie jak:

parking podziemny,

naziemne miejsca postojowe,

komórki lokatorskie zapewniające dodatkową przestrzeń do przechowywania,

stojaki na rowery.

Trzcinowa Vita – zieleń, spokój i aktywny wypoczynek

Tym, co wyróżnia osiedle Trzcinowa Vita, jest jego położenie w otoczeniu licznych terenów zielonych, sprzyjających aktywnemu wypoczynkowi. Zaledwie nieco ponad kilometr dzieli je od Parku Ogrody Kosmosu, a w okolicy znajdują się także Park Koziorożca i Park Kombatantów. Nieco dalej położony jest malowniczy staw Glinianki Sznajdra, idealny do spacerów i wędkowania.

W bliskiej odległości od osiedla, w zasięgu krótkiego spaceru, znajdują się żłobek, przedszkole i szkoła muzyczna, co z pewnością będzie zaletą dla rodzin z dziećmi. Codzienne zakupy ułatwią liczne sklepy i punkty usługowe, a większe zakupy mieszkańcy mogą zrobić w centrum handlowym oddalonym o ok. 2,5 km.

W odległości 1 km mieści się stacja kolejowa Warszawa Włochy, dzięki której można wygodnie przemieszczać się do innych części Warszawy. Mieszkańcy będą mogli również skorzystać z przystanku autobusowego w zasięgu 6-minutowego spaceru.

